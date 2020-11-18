Национальная украинская валюта в 2020 году существенно девальвировала. Это связано с коронакризисом, который ударил по многим валютам слабых стран. Также это связано с девальвацией доллара к евро.

Курс гривны к евро на февраль 2020 года составил 26 – 27. Зато сейчас он уже более 33. То есть, фактически говорится о девальвации к евро на 20%. Об этом в эфире 24 канала рассказал исполнительный директор "Центра экономической стратегии" Глеб Вышлинский.

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По его словам, это достаточно сильно заметно для цен импорта в Украину. В частности, тех товаров, которые входят в потребительскую корзину. Это, например, продукты питания, горюче-смазочные материалы.

Насколько высок риск девальвации гривны

Поэтому если будет ослабляться денежная политика путем покрытия эмиссионного дефицита бюджета, то это окажет давление на курс гривны. Впрочем эксперт отметил, что решение вопроса зависит от масштабов.

► Одно дело, если будет говориться о "затыкании дыр" в последние 1,5 месяца года на финансирование защищенных статей бюджета. Это, например, зарплаты бюджетникам, покрытие дефицита пенсионного фонда.

Там масштаб не является настолько большим, и особенно мы это не почувствуем с девальвационно-инфляционной точки зрения,

– пояснил Глеб Вышлинский.

► Однако, масштаб может предусматривать выполнение обязательств по всем масштабным программам. В частности, по капитальным инвестициям, строительству дорог. Тогда это может привести к привычной ситуации для декабря. Когда на рынок выливается большое количество гривны, которая идет из казначейства к получателям бюджетных средств. И довольно быстро эти деньги начинают переливаться на валютный рынок.

"Поэтому мы видим в конце декабря – январе девальвацию гривны, от которой мы потом возвращаемся обратно. Гривна впоследствии крепнет весной", – отметил исполнительный директор "Центра экономической стратегии".

Впрочем добавил, что очень много цен на импортные товары и дальше остаются установленными по тому курсу, который был максимальным около нового года.

Прогнозы относительно следующего транша от МВФ

Глеб Вышлинский считает, что Украина может получить в конце года новый транш от МВФ при очень большой политической воле и напряжении сил.

Для этого нужно показать готовность и способность власти – прежде всего говорится о президенте и Раде – принимать решения, которые сделают невозможным дальнейший подрыв ключевых реформ, заложенных в предыдущих программах сотрудничества с МВФ.

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Эксперт отметил, что решение ситуации с Конституционным судом – это ключевой вопрос. Также должно быть принятие бюджета, который соответствует договоренностям с МВФ. И это требует очень активного использования политического капитала президентом.

Это требует хорошего сотрудничества между президентом и его фракцией в Верховной Раде,

– рассказал Глеб Вышлинский.

И подытожил, что также необходимо принять те решения, которые являются чрезвычайно невыгодными для коррупционной системы в Украине. И всех, кто от нее зависит в политической машине.



Основные цифры в Государственном бюджете на 2021 год / Инфографика 24 канала