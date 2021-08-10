Гривна рекордно укрепилась прогноз курса доллара на неделю

Аналитики, опрошенные 24 каналом, рассказали, что на этой неделе, 10 – 13 августа, гривна может расти относительно американского доллара. Каким будет курс и что на него будет влиять, читайте на Экономика 24.

На прошлой неделе украинская гривна обесценилась на 0,03%, но во вторник, 10 августа, НБУ установил официальный курс на уровне 26,80 гривны за доллар. Это самый прочный курс гривны с начала 2021 года.

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Что будет влиять на доллар на этой неделе

МВФ

Украина получит 2,7 миллиарда долларов от Международного валютного фонда, которые не придется возвращать. Положительные новости от МВФ всегда способствуют укреплению гривны.

Укреплению должно помочь решение о выделении помощи МВФ (ковидний фонд) в сумме 2,7 миллиарда долларов США, которая поступит в Украину 23 августа, после чего какая-то часть будет продана для бюджетных платежей в национальной валюте,

– рассказал Антон Куренной, ведущий эксперт департамента казначейства и финансовых рынков ОТП Банка.

Советник президента Олег Устенко объяснил, что деньги пойдут:

в золотовалютные резервы Нацбанка и будут служить дополнительной "подушкой безопасности";

для поддержания проектов по развитию инфраструктуры;

на повышение энергоэффективности.

Аукцион по ОВГЗ

Одним из последствий поддержке Международного валютного фонда станет повышение привлекательности ОВГЗ.

На фоне позитивных новостей о распределении СДР от МВФ в эквиваленте 2,7 миллиарда долларов США уже в конце августа спрос на ОВГЗ со стороны нерезидентов может вырасти, несмотря на скромные результаты прошедшего аукциона,

​– рассказал Юрий Шоломицкий, руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE.

Правда, ОВГЗ все еще не пользуется популярностью как в локальных игроков, так и у нерезидентов, отметил эксперт ОТП Банка Антон Куренной.

Как аукцион ОВГЗ влияет на курс Нерезиденты для того, чтобы инвестировать в гривневые ОВГЗ, продают иностранную валюту на рынке и таким образом укрепляют украинскую гривну. Ведь спрос на нее растет. Следующий аукцион Нерезиденты для того, чтобы инвестировать в гривневые ОВГЗ, продают иностранную валюту на рынке и таким образом укрепляют украинскую гривну. Ведь спрос на нее растет. Следующий аукцион Минфин проведет 10 августа.

На последнем аукционе 3 августа было привлечено всего 1,89 миллиарда гривен. Зато в эту среду предстоит погасить 11,5 миллиарда гривен по ОВГЗ.

В среду ожидаем ослабления гривны в сторону 26,85 ​– 26,90. После этого погашения в августе не будет больших сумм и мы ждем обратного укрепления гривны в сторону 26,60 – 70,

​– поделился прогнозом Антон Куренной, ведущий эксперт ОТП Банка.

Внешние факторы

На этой неделе гривны будут способствовать и поступления от экспортной деятельности.

Относительно хорошими являются внешние условия для продовольствия, металлов и другого сырья, что способствует достаточным поступлением от экспорта,

​– убежден Юрий Шоломицкий.

Уплата налогов

Антон Куренной отмечает, что в этом месяце квартальные налоги платятся до 19 августа, но некоторые предприятия платят заранее. Поэтому ближе к окончательной даты уплаты налогов аналитики ОТП Банка ожидают меньше продаж валюты.

Каким будет курс в середине августа

Эксперты сошлись на прогнозе, что гривна будет укрепляться.