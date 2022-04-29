Какой курс гривны относительно евро

В пятницу, 29 апреля, НБУ установил официальный курс евро на уровне 30,69 гривны за евро. Таким образом европейская валюта упала до минимума за 2022 год, передает 24 канал.

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Почему евро падает

На самом деле следует понимать, что укрепление гривны – это не заслуга самой гривны. Дело в том, что НБУ рассчитывает курс гривны относительно евро в зависимости от того, какими являются котировки пары евро / доллар на международном валютном рынке.

Несмотря на очень тесные экономические связи Украины и ЕС, на нашем валютном рынке основной иностранной валютой является все же доллар. Поэтому курс гривны к евро является производной от котировок пары гривна / доллар. Анна Золотько Директор департамента казначейства Юнекс Банка

НБУ с 24 февраля и до конца войны заморозил курс доллара на уровне 29,25 гривны. Поскольку 24 февраля пара доллар / евро торговалась на уровне 1,134 доллара за евро, то НБУ установил курс 33,17 гривны за евро, исходя из зафиксированного курса доллара.

Сейчас курс евро опустился до 1,0489 доллара. Соответственно НБУ рассчитал курс евро на уровне 30,69 гривны. Поэтому курс гривны укрепляется относительно евро потому, что евро на международном рынке обесценивается относительно доллара.

Доллар на максимуме

Интересно, что доллар укрепляется не только в отношении евро. Индекс доллара, который рассчитывает его соотношение относительно 6 валют (евро, японской иены, фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка) достиг максимума с 2002 года, по данным Yahoo!Finance.

Доллар растет по 2 причинам:

Из-за высокой инфляции Федеральная резервная система готовится стремительно повысить процентную ставку. Это повысит доходность казначейских облигаций, а значит и привлечет больше инвесторов.

Европа ослаблена из-за войны России против Украины.

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