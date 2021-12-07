Гривна обесценилась на 5% за месяц: как долго это продлится

От чуть больше 26 гривен за доллар курс приблизился сразу к уровню почти в 27,40 гривны. Журналисты 24 канала расспросили экспертов, почему обесценивается гривна и чего ждать дальше.

Во вторник, 7 декабря, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 27,38 гривны. Всего за 1 месяц гривна потеряла 4,9%.

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Почему доллар растет

Основной причиной обесценивания гривни остается опасность полномасштабного вторжения России в Украину. Это отпугало инвесторов, которые вышли из украинских ОВГЗ. Подробнее об этом рассказываем в материале.

Рынок ОВГЗ

Как ни странно, но на прошлой неделе выход нерезидентов из ОВГЗ не являлся основной причиной обесценивания гривни, отмечает Анна Волуйчак.

За последнюю неделю их ОВГЗ портфель сократился всего на 860 миллионов гривен, что в три раза меньше показателя за аналогичный период на неделю раньше. Существенно снизилось давление на гривну со стороны наличного рынка – спрос на валюту со стороны населения начал сокращаться. Анна Волуйчак Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка

Положительной новостью для гривни является то, что до конца 2021 года не планируется крупное погашение ОВГЗ старых выпусков.

Учетная ставка НБУ

В четверг, 9 декабря, Нацбанк пересмотрит учетную ставку, которая сейчас на уровне 8,5%. Аналитики, опрошенные 24 каналом, ожидают, что НБУ поднимет ставку до 9%.

Основная причина – инфляция, которая остается высокой и будет продолжать быть риском для НБУ в следующем году. Нацбанк последует примеру многих стран и повысит ставку, хотя действующий прогноз самого регулятора предполагает ее неизменность следующие три месяца. Михаил Демкив Финансовый аналитик группы ICU

Анна Волуйчак добавляет, что пересмотр учетной ставки добавляет спекулятивно настроенным участникам поводов для попыток сыграть на повышение.

Интервенции НБУ

На прошлой неделе НБУ продал гораздо меньше валюты, чем неделей ранее: всего

155 миллионов долларов против 630 миллионов долларов.

В конце недели рынок уже балансировался преимущественно самостоятельно с минимальным вмешательством НБУ, что может свидетельствовать о том, что новый сбалансированный уровень почти найден и особых колебаний курса уже не может быть. Тарас Котович Финансовый аналитик группы ICU

Каким будет курс доллара до 10 декабря

На этой неделе, по всей вероятности, курс гривны может стабилизироваться. Правда, тренд все равно останется девальвационным.

Приближение к 27,5 гривны за доллар, высокий темп девальвации, продемонстрированный гривней, требуют передышки и накопления гривни для покупок. Виталий Минько Аналитик и директор Forex Club во Львове