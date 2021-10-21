Укрепление курса гривны к доллару
"Безусловно, это благоприятная конъюнктура мирового рынка для основных товаров украинского экспорта. Собственно, она является главным драйвером доминирования предложения валюты во втором полугодии текущего года", – рассказал Гелетий во время прес брифинга НБУ.
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Цены на украинский экспорт росли через:
- активное восстановление мировой экономики,
- накопление продовольственных и производственных запасов в Китае,
- введение экспортных пошлин на поставки зерновых в отдельных странах.
Также он отметил, что показатели экспорта металлургической продукции находятся на исторических максимумах.
В 2021 году уже собран рекордный урожай ранних зерновых, а также ожидаются высокие показатели для других сельскохозяйственных культур,
– добавил Гелетий.
Показательный рост экспорта IT-услуг
Гелетий отметил, что еще один источник поступления валюты – экспорт IT-услуг вырос за 8 месяцев текущего года на 32% до 4,3 миллиарда долларов.
Что касается денежных переводов в Украину, то за 9 месяцев они составили 9,1 миллиарда долларов, что на 19% больше, чем в прошлом году.
Прогноз курса гривны в 2021 году
- Правительство заложило в бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны.
- По прогнозу Международного валютного фонда, курс доллара США к концу текущего года будет оставаться в пределах 27,98 гривны.
- В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты указали среднегодовой курс доллара на уровне 27,90 гривны, однако в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.
- В бюджетной декларации заложили, что в 2021 году среднегодовой курс доллара будет на уровне 28 гривен, а в конце года – поднимется до 28,60 гривны.
Курс доллара до 2024 году / Инфографика 24 канала