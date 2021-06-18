Гривна к доллару укрепилась: в НБУ рассказали, что этому способствовало

Официальный обменный курс гривны к доллару укрепился на 4,5%, об этом рассказал заместитель председателя Национального банка Юрий Гелетий. Причем с конца апреля 2021 года ревальвационные тенденции усилились.

Причины укрепления гривны

Наращивание украинским экспортом объемов продаж.

Населения продавало больше валюты, чем покупало.

Уменьшение военного напряжения на границах.

Интерес нерезидентов к украинским ценным бумагам.

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Заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий отметил, что Нацбанк не таргетирует и не прогнозирует курс.

В Украине действует плавающее курсообразование. Курс гривны может колебаться в обе стороны. НБУ придерживается последовательной политики на валютном рынке в соответствии со Стратегией валютных интервенций и позволяет рынку самостоятельно определять курс,

– рассказал Гелетий.

Спрос на гособлигации

В начале июня, с активизацией интересов спроса инвесторов-нерезидентов в ОВГЗ, значительно увеличилось предложение иностранной валюты, и курс стал довольно быстро ревальвировать. Именно для сглаживания чрезмерных колебаний НБУ покупал валюту на межбанковском рынке, пояснил Гелетий.

Военное напряжение на границах и гособлигации

Во время майского брифинга НБУ, регулятор жаловался, что из-за наращивания войск России возле границы Украины, наблюдается небольшой спрос на ОВГЗ со стороны нерезидентов. НБУ тогда предполагал, что нерезиденты могут вернуться в случае уменьшения военного напряжения на Востоке.

В конце апреля, сразу после заявлений о завершении так называемых "учений" России и по отводу войск от украинских границ, состоялось укрепления гривны. Гелетий рассказал, что это значительно снизило уровень неуверенности участников рынка, и они начали охотнее продавать иностранную валюту.

В мае весомую поддержку предложению валюты предоставил ее продажа с целью уплаты квартальных налогов, которые, кстати, в мае было собрано больше, чем планировалось. Также в мае инвесторы-нерезиденты прекратили выход из ОВГЗ,

– рассказал Гелетий.

В июне нерезиденты уже восстановили покупку ОВГЗ и тем самым сформировали значительную предложение валюты. С начала месяца они продали уже более 400 миллионов долларов.

Наращивание экспорта

В последние месяцы поддерживает рынок хорошая конъюнктура внешних рынков для продукции украинского экспорта. В частности, компании горно-металлургического сектора продали рекордно большие объемы валюты.

Весомую поддержку предложения валюты на рынке предоставила продажа валюты клиентами банков на наличном сегменте,

– отметил Гелетий.

Другие важные моменты брифинга НБУ