Причины укрепления гривны
- Наращивание украинским экспортом объемов продаж.
- Населения продавало больше валюты, чем покупало.
- Уменьшение военного напряжения на границах.
- Интерес нерезидентов к украинским ценным бумагам.
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Заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий отметил, что Нацбанк не таргетирует и не прогнозирует курс.
В Украине действует плавающее курсообразование. Курс гривны может колебаться в обе стороны. НБУ придерживается последовательной политики на валютном рынке в соответствии со Стратегией валютных интервенций и позволяет рынку самостоятельно определять курс,
– рассказал Гелетий.
Спрос на гособлигации
В начале июня, с активизацией интересов спроса инвесторов-нерезидентов в ОВГЗ, значительно увеличилось предложение иностранной валюты, и курс стал довольно быстро ревальвировать. Именно для сглаживания чрезмерных колебаний НБУ покупал валюту на межбанковском рынке, пояснил Гелетий.
Военное напряжение на границах и гособлигации
Во время майского брифинга НБУ, регулятор жаловался, что из-за наращивания войск России возле границы Украины, наблюдается небольшой спрос на ОВГЗ со стороны нерезидентов. НБУ тогда предполагал, что нерезиденты могут вернуться в случае уменьшения военного напряжения на Востоке.
В конце апреля, сразу после заявлений о завершении так называемых "учений" России и по отводу войск от украинских границ, состоялось укрепления гривны. Гелетий рассказал, что это значительно снизило уровень неуверенности участников рынка, и они начали охотнее продавать иностранную валюту.
В мае весомую поддержку предложению валюты предоставил ее продажа с целью уплаты квартальных налогов, которые, кстати, в мае было собрано больше, чем планировалось. Также в мае инвесторы-нерезиденты прекратили выход из ОВГЗ,
– рассказал Гелетий.
В июне нерезиденты уже восстановили покупку ОВГЗ и тем самым сформировали значительную предложение валюты. С начала месяца они продали уже более 400 миллионов долларов.
Наращивание экспорта
В последние месяцы поддерживает рынок хорошая конъюнктура внешних рынков для продукции украинского экспорта. В частности, компании горно-металлургического сектора продали рекордно большие объемы валюты.
Весомую поддержку предложения валюты на рынке предоставила продажа валюты клиентами банков на наличном сегменте,
– отметил Гелетий.