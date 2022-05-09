Греция помогает России обходить ограничения по экспорту нефти

С начала войны России против Украины, Европейский Союз наложил на Россию много санкций. Одна из них и относительно поставки энергоресурсов. Но есть страны ЕС, которые помогают оккупантам обойти эти ограничения.

Пятый пакет санкций ЕС против России предполагает, что российские торговые суда больше не могут входить в европейские порты. Исключение сделали только для поставок продуктов питания, медицинских товаров или импорта энергоресурсов. Однако Еврокомиссия предупредила, что государства-члены должны "предоставлять такие исключения ограниченной мерой и строго их толковать". Но на деле оказалось, что этим исключением довольно сильно злоупотребляют. И делает это Греция.

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Довоенный уровень поставки нефти

Именно деньги за энергоресурсы больше всего наполняют российскую казну, за которую и финансируется война против Украины. Следовательно, в Евросоюзе были намерены нанести удар именно по транспортировке российской нефти. Как оказалось, что и через месяц после введения пятого пакета санкций (его ввели 8 апреля), для России почти ничего не изменилось. Нефтяные операции российских энергетических транснациональных компаний "Роснефть" и "ЛУКойл" продолжают полностью беспрепятственно обрабатываться через европейские порты.

С начала войны 24 февраля из России ежедневно экспортируется 4,5 миллиона баррелей сырой нефти стоимостью около 509 миллионов долларов. Такие данные приводит лондонский судоходный реестр Lloyd's List. Помогают им в этом греческие судовладельцы. Они решили занять нишу, которая освободилась после того, как многие европейские и американские компании отказались от сотрудничества с Россией. При этом спрос на нефтяные танкеры значительно вырос, ведь России приходится сокращать свои поставки через нефтепроводы.

По данным Lloyd's, в течение апреля в российских нефтяных портах Приморск, Новороссийск, Усть-Луга и Санкт-Петербург находились 190 танкеров, 76 из них уходили под греческим флагом. Таким образом, греки втрое увеличили свою долю в российской транспортировке нефти по сравнению с предыдущим годом.

Украина угрожает судом

Украинские власти активно отслеживают, кто помогает России обходить санкции и наживается на этом. В Киеве есть группа, отслеживающая передвижение как российских танкеров, так и тех кораблей, которые заходят в российские порты.

"Компании, которые продолжают сознательно финансировать российские военные преступления посредством контрактов на ископаемое топливо, должны знать, что Украина изучает все возможности привлечь их к ответственности", – сказал советник по экономическим вопросам президента Владимира Зеленского Олег Устенко.

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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в интервью сообщила, что суды против компаний и физических лиц, занимающихся нефтяным бизнесом с Россией, уже готовятся.

Однако эксперты отмечают, что привлечь такие компании к ответственности шансов почти нет. Ведь пока поставка энергоносителей не будет включена в пакет санкций от Евросоюза, эта процедура вряд ли будет иметь юридическую основу.

Греция блокирует санкции против России

Греция выступает одной из стран, которая активно блокирует эмбарго на поставку российской нефти, независимо от того, будет ли это трубопроводом или танкером. Ведь Греция с 716 нефтяными танкерами владеет большим флотом, чем Китай, Япония, Корея и Сингапур вместе взятые.

Если ЕС все же согласится на полное эмбарго, России будет трудно избавиться от своей нефти каким-либо другим способом. Ибо танкеры тогда станут дефицитными и дорогими. Экономисты оценивают последствия нехватки нефтяных поступлений для российского государственного бюджета в три-четыре раза больше, чем недостаток доходов от газа.