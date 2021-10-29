Граждане не готовы, – Железняк о легализации биткоинов Украине
Источник:24 канал
В Сальвадоре уже 2 месяца используют новый инструмент платежа – криптовалюту. В то же время повторение соответствующего эксперимента в Украине пока не актуально.
Такое мнение в эфире 24 каналу высказал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк. В Украине, по его словам, эксперимент Сальвадора будет труднее повторить из-за европейских обязательств.
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Законодательная база не готова
По мнению народного депутата, в ближайшие годы переход на криптовалюту в Украине не состоится. Пока этого не произойдет в Европе.
У нас еще не готова ни законодательная база, ни граждане. Для них "крипта" уже не такое странное слово, как это было 5 лет назад, но для многих это достаточно размытое понятие,
– отметил Ярослав Железняк.
Согласно информации главы фракции "Голос", в законе о виртуальных активах написано, что он вступит в силу только тогда, когда примут соответствующие налоговые изменения. Однако такие изменения пока даже не наработаны.
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Железняк о ситуации с биткоином в Украине: смотрите видео
Эксперимент Сальвадора с криптовалютой: коротко
- Сальвадор стал первой страной, легализовавшей биткоины как платежное средство.
- Инновацию ввел президент Наиб Букелле. Он считает, что ответные действия помогут привлечь больше инвестиций в экономику Сальвадора.
- Правительство страны закупило 700 биткоинов – примерно 22 миллиона долларов – чтобы запустить внутренний рынок криптовалют. Впрочем, не всем гражданам это понравилось.
- Сальвадорцы озабочены тем, что криптовалюта принесет стране нестабильность и инфляцию – в стране даже прошли протесты.