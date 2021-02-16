Фиксированный тариф на газ должен был действовать до апреля. Однако до конца 2021 года цену таки могут оставить на уровне 6,99 гривны за кубометр.

Сейчас в правительстве работают над решением, чтобы не было чрезмерного вмешательства в рынок. Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко на форуме "Украина 30".

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Что будет с ценами на газ в апреле

Витренко рассказал, что хотят сделать так, чтобы такая цена, которая есть сейчас, осталась до конца года.

Если бы правительство ничего не делало, можно ожидать роста цен. Но правительство этого не допустит,

– отметил политик.

Правда, накануне заместитель главы Офиса Президента Юлия Свириденко заявила, что предельная цена на газ будет действовать до 31 марта. Однако затем, по ее словам, государство вернется к нормальному функционированию рынка.

Что этому предшествовало

С начала 2021 года в Украине выросли тарифы на газ. Это вызвало массовые протесты в разных городах.

Поэтому Кабмин 18 января ввел фиксированную цену на газ во время карантина. Максимальная стоимость кубометра газа составляет 6,99 гривны, цена за распределение – 1,79 гривны.

В МВФ обеспокоились, что Кабмин вернулся к государственному регулированию тарифов. Однако в правительстве заверили, что такое решение является временным.



Предельная цена на газ / Инфографика 24 канала