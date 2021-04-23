Стоимость мер для поддержки экономики Великобритании во время коронокризиса заставили поднять государственные заимствования до самого высокого уровня с конца Второй мировой войны. В результате чего, заимствования страны увеличились почти на 250 миллиардов фунтов стерлингов за год.

Финансовые показатели Великобритании

Национальная статистическая служба (ONS) Великобритании заявила, что разница между государственными расходами и налоговым доходом достигла 303,1 миллиарда фунтов стерлингов в год. Расчеты проводились за период с марта 2020 года по март 2021 года. Такие меры, как дополнительные платежи, сильно поразили государственные финансы.

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Ведь, займы только в марте достигли 28 миллиардов фунтов стерлингов, что составляет рекордно высокий показатель за вышеупомянутый месяц.

Чистые заимствования государственного сектора без учета банков государственного сектора / Инфографика ONS

Комментарий эксперта

Несмотря на рекордную цифру, Пол Инсон, директор Института фискальных исследований, заявил, что годовая цифра заимствований была немного лучше, чем ожидалось месяц назад.

Большая история в определенном смысле заключается в том, что они (цифры заимствований – 24 канал) составляют на 250 миллиардов фунтов стерлингов больше, чем год назад,

– сказал Инсон.

Эксперт заявил, что подобная финансовая ситуация в Великобритании в основном сложилась из-за огромного количества дополнительных государственных расходов на поддержку экономики за последний год. Падение экономики Великобритании Поддержка частных предприятий во время пандемии Национальная статистическая служба Великобритании сообщила, что меры по поддержке частных лиц и предприятий во время пандемии способствовали увеличению ежедневных расходов центрального правительства на 203,2 миллиарда фунтов стерлингов, или на 27,5%. Расчеты проводились за период с марта 2020 года по март 2021 года. Снижение поступлений налогов

В то же время поступления от налогов и национального страхования упали на 34,9 миллиарда фунтов стерлингов. То есть, уменьшившись на 5%, по сравнению с предыдущими 12 месяцами. Стоит отметить, что такие показатели ниже, чем прогнозировало Управление по бюджетной ответственности (OBR), что является фискальным надзорным органом в Великобритании.