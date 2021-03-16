В Фонде социального страхования Украины заявили о задержании больничных и декретных выплат на сумму в 1,8 миллиарда гривен. Задержку же учреждение объяснило резким ростом расходов Фонда.

Сроки задержки выплат

В Фонде социального страхования заметили, что продолжительность задержки выплат украинцам колеблется и зависит от суммы ежедневных поступлений в бюджет Фонда. В целом он составляет 21 рабочий день или 1,8 миллиарда гривен, а также не профинансированные заявления-расчеты на сумму 0,8 миллиарда гривен, срок оплаты которых составляет 10 рабочих дней.

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Причина задержки выплат

Пресс-служба фонда заявила, что сейчас доходов фонда не хватает, чтобы покрыть все принятые на финансирование пособия и выплаты.

Имеющаяся задолженность была накоплена Фондом в декабре из-за резкого роста расходов,

– отметили в Фонде.

Среди главной причины нехватки средств для выплат было указанную пандемию, из-за которой существенно выросли расходы для больниц. Стоит отметить, что финансирование самоизоляции украинских работников, страховые выплаты медикам и так далее – тоже было возложено на Фонд социального страхования.

Например, в декабре 2020 года Фонд принял на оплату больничные на сумму 2,4 миллиарда гривен – на 1,5 миллиарда гривен больше, чем в декабре 2019 (0,9 миллиарда гривен),

– Фонд.

Поэтому несмотря на то, что с 2021 года ежемесячные поступления в бюджет Фонда покрывают расходы за тот же период, накопленная в конце прошлого года задолженность привела к задержке в выплатах пособий.

Как формируется бюджет Фонда Бюджет Фонда – это доля от единого взноса, который ежемесячно платите вы, или вас платит ваш работодатель. От всей суммы собранного ЕСВ в Фонд направляется 9,5727%.

Как проследить выплаты

Проследить на каком этапе находятся собственные выплаты украинцы могут в онлайн формате с помощью телеграм-канала ФССУ: t.me/socialfund. На канале, как отметили в структуре, в оперативном режиме обновляется информация о суммах и датах, за которые Фондом профинансировано материальное обеспечение и страховые выплаты.

Для того чтобы узнать дату принятия заявления-расчета на выплату, нужно знать номер своего идентификационный кода и обратиться:

на собственное предприятие, или в рабочий орган исполнительной дирекции Фонда, где зарегистрирован ваш работодатель.

Контакты всех рабочих органов можно найти на сайте ФССУ, а также номера горячих линий областных управлений.

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