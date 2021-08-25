Государственный долг России перевалил за невероятные 20 триллионов рублей
Источник:24 канал
Только за первое полугодие 2021 года государственный долг России вырос на 1,48 триллиона рублей – это 7,8%. Всего Кремль должен более 20 триллионов рублей.
Об этом сообщили в Счетной палате России. По состоянию на 1 июля 2021 года долг составил 20,423 триллиона рублей — это 17,7% прогнозируемого размера ВВП. Из этой суммы 16,2 триллиона приходятся на внутренний долг.
К теме Кому и сколько виноваты белорусы: государственный долг вырос на 26% в 2020
Остальная часть относится к внешним долгам – 4,2 триллиона. Чтобы погасить займы из бюджета за 6 месяцев Кремль потратил 506 миллиардов рублей. Из них 434,5 выделили на внешнюю задолженность.Справка. Глава министерства финансов России Антон Сулуанов отметил, что госдолг в ближайшие 3 года составит примерно 18 – 20% ВВП. Он отмечал, что уровень ссуд по сравнению с 2020 годом будет снижаться.
Сейчас в Украине государственный долг планируют погасить в сентябре 2021 года. Речь идет о том, что Международный валютный фонд выделит 2,7 миллиарда долларов. Министр экономики Алексей Любченко отметил, что это крупнейшее в истории распределение специальных прав заимствования.
Государственный долг России: что известно
- По итогам 2020 года, госдолг России увеличился на 5,4 триллиона рублей. Всего он достиг 18,99 рубля.
- Если сравнить с 2019 годом, то показатель вырос на 39,9%.
- С июня 2019 года по июль 2020 года ликвидные резервы правительства России превышали долг.
- Ситуация изменилась из-за падения мировых цен на нефть, а также из-за расходов на меры поддержки экономики во время пандемии.