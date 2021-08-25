Государственный долг России перевалил за невероятные 20 триллионов рублей

Только за первое полугодие 2021 года государственный долг России вырос на 1,48 триллиона рублей – это 7,8%. Всего Кремль должен более 20 триллионов рублей.

Об этом сообщили в Счетной палате России. По состоянию на 1 июля 2021 года долг составил 20,423 триллиона рублей — это 17,7% прогнозируемого размера ВВП. Из этой суммы 16,2 триллиона приходятся на внутренний долг.

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Остальная часть относится к внешним долгам – 4,2 триллиона. Чтобы погасить займы из бюджета за 6 месяцев Кремль потратил 506 миллиардов рублей. Из них 434,5 выделили на внешнюю задолженность.

. Глава министерства финансов России Антон Сулуанов отметил, что госдолг в ближайшие 3 года составит примерно 18 – 20% ВВП. Он отмечал, что уровень ссуд по сравнению с 2020 годом будет снижаться.

Сейчас в Украине государственный долг планируют погасить в сентябре 2021 года. Речь идет о том, что Международный валютный фонд выделит 2,7 миллиарда долларов. Министр экономики Алексей Любченко отметил, что это крупнейшее в истории распределение специальных прав заимствования.

Государственный долг России: что известно