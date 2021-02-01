Доходы Государственного бюджета Украины за январь 2021 года составляют 66,1 миллиарда гривен. Это на 6,7% превышает определенный план.

Источник: Государственная казначейская служба Украины

В январе доходы Госбюджета были на 29,6% больше от доходов аналогичного месяца в 2020 году. Они выросли с 50,9 до 66,1 миллиарда гривен.

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Сумма денег на Едином казначейском счете по состоянию на 1 февраля 2021 года составляет 27,5 миллиарда гривен (1 января было 12 миллиардов гривен).

В то же время в Министерстве финансов сообщили, что за январь расходы по общему фонду государственного бюджета составили 68 миллиардов гривен – 84,2% от плана отчетного периода.

Результаты выполнения других показателей в январе

Государственный бюджет выполнили с дефицитом в размере 4,9 миллиарда гривен, в том числе общий фонд – с дефицитом в сумме 10,3 миллиарда гривен, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 26,7 миллиарда гривен.

в размере 4,9 миллиарда гривен, в том числе общий фонд – с дефицитом в сумме 10,3 миллиарда гривен, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 26,7 миллиарда гривен. Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета составили 36,9 миллиарда гривен, или 71,3% от запланированных на этот период.

в общий фонд государственного бюджета составили 36,9 миллиарда гривен, или 71,3% от запланированных на этот период. Платежи по погашению государственного долга за январь 2021 года – 23,6 миллиарда гривен, платежи по обслуживанию – 5,7 миллиарда (96,2% плана).

Обратите внимание! В 2020 году в общий фонд государственного бюджета поступило 877,6 миллиарда гривен. Это на 19 миллиардов больше, чем ожидали.