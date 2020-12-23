Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что государственный бюджет на 2021 год могут пересмотреть уже по итогам первого квартала. Все зависит от того, как будут развиваться события с коронавирусной пандемией и мировым кризисом, ставшим ее следствием.

Важной философией государственного бюджета-2021 является его реалистичность и сбалансированность. Об этом Денис Шмыгаль отметил во время заседания правительства 23 декабря, сообщает 24 канал.

Интересно Бюджет-2021 может остаться невыполненным, – Нацбанк

Если мы будем видеть увеличение исполнения доходов государства, то после первого квартала бюджет может быть и будет пересмотрен. В частности, в части увеличения некоторых социальных выплат,

– подчеркнул премьер-министр.

Он рассказал, что прежде всего дополнительные деньги будут направлены на рост зарплат медиков. С начала 2021 года они должны увеличиться на 30%.

Почему могут пересматривать госбюджет