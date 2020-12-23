Весной могут пересмотреть госбюджет на 2021 год, – Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что государственный бюджет на 2021 год могут пересмотреть уже по итогам первого квартала. Все зависит от того, как будут развиваться события с коронавирусной пандемией и мировым кризисом, ставшим ее следствием.
Важной философией государственного бюджета-2021 является его реалистичность и сбалансированность. Об этом Денис Шмыгаль отметил во время заседания правительства 23 декабря, сообщает 24 канал.
Интересно Бюджет-2021 может остаться невыполненным, – Нацбанк
Если мы будем видеть увеличение исполнения доходов государства, то после первого квартала бюджет может быть и будет пересмотрен. В частности, в части увеличения некоторых социальных выплат,
– подчеркнул премьер-министр.
Он рассказал, что прежде всего дополнительные деньги будут направлены на рост зарплат медиков. С начала 2021 года они должны увеличиться на 30%.
Почему могут пересматривать госбюджет
- Все из-за непростых времен карантина. Сейчас никто не берется прогнозировать, что будет в следующем году. Очень маловероятно, но все-таки возможно, что из-за изобретения вакцины кризис все-таки закончится.
- Но есть и менее оптимистичные сценарии. Например, из-за нового штамма коронавируса локдаун в разных странах может затянуться, что непременно скажется на экономике. Поэтому в 2021 году могут быть как неожиданные поступления, так и новые потери.
Поделиться новостью