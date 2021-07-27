Прежде всего это связано с большим вниманием, которое в стране уделили этой проблеме, и рядом введенных мер. Такое мнение высказал заместитель председателя Государственной службы по вопросам труда Игорь Дегнера.

Читайте также Доходность депозитов начнет расти, как на это повлияет поднятие учетной ставки

По его словам, в течение 2019 года в Украине количество неформальных рабочих мест сократилось лишь на 15 тысяч. Впрочем, уже в следующем году такая динамика усилилась. И сейчас показатель людей, работающих в теневом секторе, уменьшается.

Мы за 2020 год видим уменьшение уровня неформальной занятости около 184 тысяч человек. А если брать в сумме с начала 2020 года до 1 апреля 2021 года – имеем меньше на 495 тысяч теневых рабочих мест,

— пояснил чиновник.

И добавил, что этого удалось достичь, в частности, и благодаря решениям, которые принимаются по поддержке бизнеса во время пандемии. Ведь все эти программы помощи государство предоставляет на рабочие места, которые официально оформлены.

Также важную роль играет комплекс мер, которые органы государственной власти принимают по стимулированию перехода теневого рабочего места и выхода его на свет.

Дегнера сообщил, что с 14 июля в Украине началась активная фаза проверок. Сейчас состоялось более 700 инспекционных посещений, во время которых было выявлено около 3 тысяч неформально занятых работников.

Правительство усилило борьбу с теневой экономикой: что известно

Кабинет Министров с 1 июля 2021 года усилил борьбу с теневым сектором экономики. Поэтому Государственная налоговая служба совместно с Гоструда начали масштабные проверки с целью выявления работодателей, использующих незадекларированный труд.

Компании, структуры проверяют на соответствие ряду критериев. Отдельно: