Госстат улучшил экономический прогноз для Украины: ВВП во II квартале 2021 года

Реальный валовой внутренний продукт Украины во II квартале 2021 года увеличился на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в уточненном прогнозе Государственной службы статистики.

Реальный ВВП

Во II квартале (апрель – июнь) 2021 года против I квартала (с учетом сезонного фактора) реальный ВВП уменьшился на 0,7%.

Против II квартала 2020 года увеличился на 5,7%, отмечает ведомство в отчете.

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Номинальный ВВП

В Госстате отметили, что номинальный ВВП составил 1,169 триллиона гривен, а ВВП в расчете на одного человека – 28,189 тысячи гривен.

Спад ВВП

В I квартале (январь – март) спад ВВП составил 2,2%.

В 2020 году ВВП снизился на 4% после четырех лет роста.

Напомним, что ранее в Госстате оценили рост ВВП на 5,4% во ІІ квартале 2021 года, подробнее об этом – читайте здесь

График изменения ВВП от I квартала 2016 года до II квартала 2021 года / Скриншот Госстата

Прогнозы роста ВВП в 2021 году