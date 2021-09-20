Госстат улучшил экономический прогноз для Украины: ВВП во II квартале 2021 года

20 сентября 2021 , 17:04
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Источник:

Государственная служба статистики

Реальный валовой внутренний продукт Украины во II квартале 2021 года увеличился на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в уточненном прогнозе Государственной службы статистики.

Реальный ВВП

  • Во II квартале (апрель – июнь) 2021 года против I квартала (с учетом сезонного фактора) реальный ВВП уменьшился на 0,7%.
  • Против II квартала 2020 года увеличился на 5,7%, отмечает ведомство в отчете.

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Номинальный ВВП

В Госстате отметили, что номинальный ВВП составил 1,169 триллиона гривен, а ВВП в расчете на одного человека – 28,189 тысячи гривен. 

Спад ВВП

  • В I квартале (январь – март) спад ВВП составил 2,2%.
  • В 2020 году ВВП снизился на 4% после четырех лет роста.
Напомним, что ранее в Госстате оценили рост ВВП на 5,4% во ІІ квартале 2021 года, подробнее об этом – читайте здесь

График изменения ВВП от I квартала 2016 года до II квартала 2021 года / Скриншот Госстата

Прогнозы роста ВВП в 2021 году

Что такое ВВП

ВВП – это внутренний валовой продукт, который обозначает общую денежную стоимость товаров, произведенных на территории конкретной страны. Обратите внимание, что падение ВВП является показателем экономического спада страны, или рецессии, рост же наоборот свидетельствует о ее процветании.
Автор: Дар'я Вереньова