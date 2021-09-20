Госстат улучшил экономический прогноз для Украины: ВВП во II квартале 2021 года
20 сентября 2021 , 17:04Читати новину українською
Источник:Государственная служба статистики
Реальный валовой внутренний продукт Украины во II квартале 2021 года увеличился на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в уточненном прогнозе Государственной службы статистики.
Реальный ВВП
- Во II квартале (апрель – июнь) 2021 года против I квартала (с учетом сезонного фактора) реальный ВВП уменьшился на 0,7%.
- Против II квартала 2020 года увеличился на 5,7%, отмечает ведомство в отчете.
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Номинальный ВВП
В Госстате отметили, что номинальный ВВП составил 1,169 триллиона гривен, а ВВП в расчете на одного человека – 28,189 тысячи гривен.
Спад ВВП
- В I квартале (январь – март) спад ВВП составил 2,2%.
- В 2020 году ВВП снизился на 4% после четырех лет роста.
График изменения ВВП от I квартала 2016 года до II квартала 2021 года / Скриншот Госстата
Прогнозы роста ВВП в 2021 году
- НБУ прогнозирует рост реального ВВП на уровне 3,8%.
- Минэкономики ожидает рост реального ВВП на уровне 4,1.
- МВФ прогнозирует рост ВВП Украины на 4%.