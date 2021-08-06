Какой процент украинцев верит в улучшение уровня жизни: данные Госстата

6 августа 2021 , 18:11
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Источник:

"РБК–Украина"

В Государственной службе статистики решили узнать какой процент населения верит в улучшение уровня жизни в Украине. Оказалось, что менее 10% верит, что их материальное положение улучшится в течение следующих 12 месяцев.

Мнение украинцев

Согласно данным выборочного обследования условий жизни домохозяйств 2020 года Госстата, мысли украинцев разделились следующим образом:

  • 7,1% населения считает, что их материальное положение улучшится в следующие 12 месяцев,
  • 44,3% – считают, что оно наоборот ухудшится. 

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Однако были и те, кто считал, что их материальное положение никак не изменится, или не смогла дать ответ, в частности: 

  • 47,4% – заявил, что материальное положение останется без изменений,
  • 1,2% – затруднились ответить.

У какого процента украинцев материальное положение улучшилось

В Госстате также отметили, что был определенный процент населения у кого за последние 12 месяцев улучшилось материальное положение и предоставили следующую статистику:

  • в 6% опрошенных улучшилось материальное положение за вышеупомянутый промежуток времени,
  • 50,4% – ответили, что ухудшилось,
  • 43,6% – отметили, что оно осталось без изменений.

К какому классу относят себя украинцы

  • Две трети украинцев, то есть 67,1% относят себя к бедным.
  • К не бедных, однако и не к представителям среднего класса отнесли себя 31,9% опрошенного населения. 
Обратите внимание , что за первое полугодие 2021 года в ЕРБ появилось более 700 тысяч новых долгов и их количество увеличилось почти на 15% от начала поточного года. 
Автор: Дар'я Вереньова