Какой процент украинцев верит в улучшение уровня жизни: данные Госстата
6 августа 2021 , 18:11Читати новину українською
Источник:"РБК–Украина"
В Государственной службе статистики решили узнать какой процент населения верит в улучшение уровня жизни в Украине. Оказалось, что менее 10% верит, что их материальное положение улучшится в течение следующих 12 месяцев.
Мнение украинцев
Согласно данным выборочного обследования условий жизни домохозяйств 2020 года Госстата, мысли украинцев разделились следующим образом:
- 7,1% населения считает, что их материальное положение улучшится в следующие 12 месяцев,
- 44,3% – считают, что оно наоборот ухудшится.
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Однако были и те, кто считал, что их материальное положение никак не изменится, или не смогла дать ответ, в частности:
- 47,4% – заявил, что материальное положение останется без изменений,
- 1,2% – затруднились ответить.
У какого процента украинцев материальное положение улучшилось
В Госстате также отметили, что был определенный процент населения у кого за последние 12 месяцев улучшилось материальное положение и предоставили следующую статистику:
- в 6% опрошенных улучшилось материальное положение за вышеупомянутый промежуток времени,
- 50,4% – ответили, что ухудшилось,
- 43,6% – отметили, что оно осталось без изменений.
К какому классу относят себя украинцы
- Две трети украинцев, то есть 67,1% относят себя к бедным.
- К не бедных, однако и не к представителям среднего класса отнесли себя 31,9% опрошенного населения.