Мнение украинцев

Согласно данным выборочного обследования условий жизни домохозяйств 2020 года Госстата, мысли украинцев разделились следующим образом:

7,1% населения считает, что их материальное положение улучшится в следующие 12 месяцев,

44,3% – считают, что оно наоборот ухудшится.

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Однако были и те, кто считал, что их материальное положение никак не изменится, или не смогла дать ответ, в частности:

47,4% – заявил, что материальное положение останется без изменений,

1,2% – затруднились ответить.

У какого процента украинцев материальное положение улучшилось

В Госстате также отметили, что был определенный процент населения у кого за последние 12 месяцев улучшилось материальное положение и предоставили следующую статистику:

в 6% опрошенных улучшилось материальное положение за вышеупомянутый промежуток времени,

50,4% – ответили, что ухудшилось,

43,6% – отметили, что оно осталось без изменений.

К какому классу относят себя украинцы

Две трети украинцев, то есть 67,1% относят себя к бедным.

К не бедных, однако и не к представителям среднего класса отнесли себя 31,9% опрошенного населения.