Миллиардные убытки: госпредприятий Минэкономики рассказали сколько потеряли в 2020 году

Убытки предприятий, относящихся к сфере управления Министерства экономики Украины составили почти 6 миллиардов гривен. Наиболее убыточной, в прошлом году, оказалась государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины.

Убытки компаний Минэкономики

Общие чистые убытки госкомпаний Минэнерго составили 5,8 миллиарда гривен, согласно отчету о выполнении показателей финансового плана государственных предприятий за 12 месяцев 2020 года.

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Самые большие убытки в 2020 году принесли такие госкомпании:

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины – 5,8 миллиарда гривен, которая является одним из крупнейших участников внутреннего аграрного рынка и экспорта. Аграрный фонд – 197 миллионов гривен, что позиционирует себя на рынке как гарант продовольственной безопасности Украины. Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод" – 156,9 миллиона гривен, который участвует в производстве ракетных комплексов "Ольха", "Ольха-М", "Гром" и других. Государственное предприятие "Коневодство Украины" – 92,3 миллиона гривен, которое разводит лошадей в коммерческих целях.

Расходы на работников в 2020 году

Напомним, что в 2019 году государственные предприятия Минэкономики отчитались об убытках на сумму в 4,9 миллиарда гривен.

По итогам 2020 года среднее количество трудоустроенных лиц на государственных предприятиях Минэкономики составляло 23,65 тысячи лиц, а общие расходы на оплату труда – 4,2 миллиарда гривен.