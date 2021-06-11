Миллиардные убытки: госпредприятий Минэкономики рассказали сколько потеряли в 2020 году

Убытки предприятий, относящихся к сфере управления Министерства экономики Украины составили почти 6 миллиардов гривен. Наиболее убыточной, в прошлом году, оказалась государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины.
Убытки компаний Минэкономики
Общие чистые убытки госкомпаний Минэнерго составили 5,8 миллиарда гривен, согласно отчету о выполнении показателей финансового плана государственных предприятий за 12 месяцев 2020 года.
Читайте также Будет ли транш: МВФ ждет от Украины большего прогрессаНапомним, что в 2019 году государственные предприятия Минэкономики отчитались об убытках на сумму в 4,9 миллиарда гривен.
Самые большие убытки в 2020 году принесли такие госкомпании:
- Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины – 5,8 миллиарда гривен, которая является одним из крупнейших участников внутреннего аграрного рынка и экспорта.
- Аграрный фонд – 197 миллионов гривен, что позиционирует себя на рынке как гарант продовольственной безопасности Украины.
- Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод" – 156,9 миллиона гривен, который участвует в производстве ракетных комплексов "Ольха", "Ольха-М", "Гром" и других.
- Государственное предприятие "Коневодство Украины" – 92,3 миллиона гривен, которое разводит лошадей в коммерческих целях.
Расходы на работников в 2020 году
По итогам 2020 года среднее количество трудоустроенных лиц на государственных предприятиях Минэкономики составляло 23,65 тысячи лиц, а общие расходы на оплату труда – 4,2 миллиарда гривен.
- 12,7 тысячи гривен – расходы на работников.
- 21,1 тысячи гривен – административно-управленческий персонал.
- 52,3 тысячи гривен – на директоров предприятий.