Государственная казначейская служба остановила финансирование всех незащищенных расходов. Соответствующая остановка означает отказ государства от финансирования капитальных расходов.

Бюджет государства не может обслуживать все расходы, которые предусмотрены законом на 2020 год. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на 2 должностных лица в Кабмине.

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По итогам третьего квартала в 2020 году на нужды, которые касаются финансирования капитальных расходов, в частности ремонта, реконструкции и строительства – правительство потратило 45,8 миллиардов гривен из запланированных 112,6 милиардов. То есть за 3 месяца до конца 2020 года финансированию подлежали расходы еще на 66 миллиардов гривен.

Так, ограничение коснется ремонта и строительства дорог. Из предусмотренных в бюджете на этот год 86,8 миллиардов гривен Укравтодора на содержание автодорог за 10 месяцев потратили почти 57 миллиардов,

– говорится в сообщении.

Вместе с тем не будут профинансированы программы, которые еще даже не начали финансировать. По данным Министерства финансов, по состоянию на начало ноября 2020 года таких программ было 74 – общая сумма 19,02 миллиарда гривен.

Что это означает для Украины

Инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире 24 канала рассказал об остановках Госказначейством финансирования незащищенных расходов. По его словам, сейчас нечем финансировать дефицит бюджета, который в 2020 году является рекордным для Украины.

Должны быть рекордные заимствования, но мы не можем их осуществлять. Их вероятность очень мала, однако еще можно надеяться, что власть исправит часть ошибок. Это приведет к приезду миссии МВФ, что позволит Минфину взять деньги у инвесторов,

– отметил эксперт.

Какие последствия будут в секвестре бюджета

Согласно мнению Сергея Фурсы на секвестр бюджета валютный рынок никак не отреагирует. Однако очень важно, не запустят ли печатный станок, если это произойдет – "всем будет очень больно", отметил банкир.

Также он добавил, государство не выполняет свои обязательства, в результате – жесткие последствия эпидемии. В частности, бизнесу не помогают во время карантина выходного дня и не будут помогать во время потенциального локдауна, у государства нет денег на это, сказал Фурса.

"Украинское правительство сделало все, что от него зависит, чтобы разрушить сотрудничество с МВФ. Для того, чтобы был нормальный сценарий, нужно как можно быстрее возобновить сотрудничество", – подчеркнул эксперт. Инвестиционный банкир подытожил, что переговоры с МВФ зависят исключительно от того, выполняет ли Украина взятые на себя обязательства.

Инвестиционный банкир о приостановлении финансирования незащищенных расходов: смотрите видео