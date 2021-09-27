Госдолг Украины за месяц существенно сократился: о какой сумме идет речь
27 сентября 2021 , 18:10Читати новину українською
Источник:Министерство финансов Украины
В течение августа 2021 года госдолг Украины в гривневом эквиваленте сократился более чем на14 миллиардов гривен, а в долларовом – на 0,44 миллиарда долларов. Внешний долг занимает почти 60% в структуре.
Как сократился госдолг за август 2021 года
- В гривневом эквиваленте – на 14,28 миллиарда гривен, или на 0,6%.
- В долларовом эквиваленте – на 0,44 миллиарда долларов, или на 0,5%.
Стоит прочитать Правительство планирует в 2022 году набрать долгов более чем на половину триллионаГосударственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 августа 2021 года составил 2 485,35 миллиарда гривен или 92,53 миллиарда долларов. Внешний долг занимает почти 60% в структуре.
Сумма госдолга
По состоянию на 31 августа согласно данным Минфина, внешний и внутренний долг Украины выглядят следующим образом:
- внешний долг – 1 463,57 миллиарда гривен (58,89% от общей суммы долга), или 54,49 миллиарда долларов,
- внутренний долг – 1 021,78 миллиарда гривен (41,11%), или 38,04 миллиарда долларов.
Подробнее об этом На обслуживание госдолга направлена каждая восьмая гривна из бюджета
Госдолг Украины: основное
- За 2020 год, доля госдолга Украины выросла на 12,5% по сравнению с 2019 годом. Поскольку на конец 2020 года госдолг составляет 56,8%, а в 2019 году показатель составлял 44,3%.
- В первых числах июня депутаты предложили реструктуризировать внешний госдолг Украины перед МВФ.
- На погашение и обслуживание государственного долга в 2021 году Украина потратит 627 миллиардов гривен (468,4 миллиарда гривен на погашение госдолга, 158,6 миллиарда гривен на обслуживание).
- В 2021 году Украина должна выплатить 368,4 миллиарда гривен (249,6 миллиарда гривен по внешнему и 118,8 миллиарда гривен по внутреннему долгу).
- 23 августа 2021 года Украина получила от МВФ транш в размере 2,7 миллиарда долларов, которые планировали направить на погашение госдолга.