Как сократился госдолг за август 2021 года

  • В гривневом эквиваленте – на 14,28 миллиарда гривен, или на 0,6%.
  • В долларовом эквиваленте – на 0,44 миллиарда долларов, или на 0,5%.

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Сумма госдолга

По состоянию на 31 августа согласно данным Минфина, внешний и внутренний долг Украины выглядят следующим образом:

  • внешний долг – 1 463,57 миллиарда гривен (58,89% от общей суммы долга), или 54,49 миллиарда долларов,
  • внутренний долг – 1 021,78 миллиарда гривен (41,11%), или 38,04 миллиарда долларов.

Подробнее об этом На обслуживание госдолга направлена каждая восьмая гривна из бюджета

Госдолг Украины: основное