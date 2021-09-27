Как сократился госдолг за август 2021 года

В гривневом эквиваленте – на 14,28 миллиарда гривен, или на 0,6%.

В долларовом эквиваленте – на 0,44 миллиарда долларов, или на 0,5%.

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Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 августа 2021 года составил 2 485,35 миллиарда гривен или 92,53 миллиарда долларов. Внешний долг занимает почти 60% в структуре.

Сумма госдолга

По состоянию на 31 августа согласно данным Минфина, внешний и внутренний долг Украины выглядят следующим образом:

внешний долг – 1 463,57 миллиарда гривен (58,89% от общей суммы долга), или 54,49 миллиарда долларов,

внутренний долг – 1 021,78 миллиарда гривен (41,11%), или 38,04 миллиарда долларов.

Обратите внимание! На обслуживание государственного долга Украины в первом полугодии 2021 года была направлена ​​каждая восьмая гривна с доходов бюджета страны.

Подробнее об этом На обслуживание госдолга направлена каждая восьмая гривна из бюджета