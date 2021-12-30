Госдолг Украины вырос более чем на 1,5 миллиарда долларов за месяц

Госдолг Украины по состоянию на 30 ноября составил 2,56 триллиона гривен или 94,15 миллиарда долларов. Это на 1,52 миллиарда долларов больше, чем в октябре.

Госдолг в ноябре 2021 года

Прямой госдолг страны в долларовом выражении вырос за ноябрь на 0,96% – до 82,99 миллиарда долларов. В гребневом – на 4,22%, до 2,255 триллиона гривен.

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Внешний прямой долг за месяц в долларовом эквиваленте вырос на 1,47% – до 45,68 миллиарда долларов, в гривневом – на 4,71%, до 1,241 триллиона гривен.

за месяц в долларовом эквиваленте вырос на 1,47% – до 45,68 миллиарда долларов, в гривневом – на 4,71%, до 1,241 триллиона гривен. Гарантированный государством долг в ноябре в долларовом эквиваленте вырос на 7% – до 11,15 миллиарда долларов, в гривне – на 10,41%, до 303,24 миллиарда гривен.

Госдолг с начала 2021 года

С начала 2021 года совокупный госдолг Украины вырос на 4,31% в долларовом эквиваленте и на 19,46% – в гривневом.

Доля обязательств в евро снизилась до 13,07%, в гривне – до 36,18%. В долларе наоборот выросла до 35,53%, в СДР – до 14,04%.

Прогноз выплат по госдолгу до 2024 года

Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу в 2022 году до 438,5 миллиарда гривен. Сумма выросла на 12,7 миллиарда гривен.

Что касается выплат по госдолгу в 2023 году, то в Минфине их оценили в 341 миллиард гривен.

В 2024 году – в 325,8 миллиарда гривен.

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, что выплаты по госдолгу в декабре составят 37,06 миллиарда гривен (по-внутреннему долгу – 34,27 миллиарда гривен, по-внешнему – 2,79 миллиарда гривен).