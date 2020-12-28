Государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 398,20 миллиардов гривен по состоянию на 30 ноября. Этот показатель на 0,98 миллиардов долларов больше, чем было установлено в октябре.

В гривневом эквиваленте сумма госдолга Украины увеличилась на 30,44 миллиарда гривен. Об этом сообщило Министерство финансов.

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По данным Минфина, внешний долг по состоянию на 30 ноября составил 1 463,84 миллиарда гривен – 61,04% от общей суммы долга. В долларах – это 51,42 миллиарда.

Зато внутренний долг составлял 905,10 миллиардов гривен, или 31,79 миллиарда долларов. Что составляет 37,74% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга.

Гарантированный государством долг Украины составлял 289,19 миллиарда гривен, или 10,16 миллиарда долларов. В частности:

гарантированный государством внешний долг – 259,93 миллиарда гривен;

гарантированный государством внутренний долг – 29,26 миллиарда гривен.

Обратите внимание! В пресс-службе Счетной палаты сообщили, что каждый украинец в 2020 году отдал 3000 гривен на обслуживание долговых обязательств Украины.