Как уменьшался долг в марте
- Государственный долг уменьшился на 28,91 миллиарда гривен, или 906,4 миллиона долларов.
- Гарантированный государством долг уменьшился на 9,77 миллиарда гривен, или 33,4 миллиона долларов.
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Сумма госдолга на конец марта 2021
Государственный долг состоит из внутреннего и внешнего долга, который по состоянию на конец марта 2021 составляет 2 234,77 миллиарда гривен, или 80,14 миллиарда долларов.
Государственный внутренний долг (ОВГЗ) составляет 45,8% от общей суммы долга.
Государственный внешний долг составляет 54,2% от общей суммы долга.
Государственный внешний долг, в свою очередь, состоит из:
- кредитов международных финансовых организаций – 21,2% от общей суммы государственного долга,
- еврооблигаций – 28,9%,
- другого внешнего долга – 3,9%.
Погашение задолженности в I квартале
- Платежи по погашению государственного долга за первый квартал 2021 года составили 106,9 миллиарда гривен, платежи по обслуживанию – 37,4 миллиарда гривен.
- В течение марта 2021 года Минфин провел 29 аукционов по размещению ОВГЗ, привлекая 44,4 миллиарда гривен на финансирование государственного бюджета.
Сколько денег Украина должна отдать в 2021
По прогнозу правительства, Украина на обслуживание государственного долга и погашение его части должна отдать:
- 146,1 миллиарда гривен в январе – марте.
- 166,47 миллиарда в апреле – июне (больше на 0,77 миллиарда по сравнению с предыдущим прогнозом).
- 166,44 миллиарда в июле – сентябре.
- 118,46 миллиарда в октябре – декабре.
Всего в 2021 году выплаты по госдолгу запланировали на 597,47 миллиарда гривен. Еще по меньшей мере 283,86 миллиарда придется отдать в 2022 году.