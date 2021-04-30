Как уменьшался долг в марте

Государственный долг уменьшился на 28,91 миллиарда гривен, или 906,4 миллиона долларов.

Гарантированный государством долг уменьшился на 9,77 миллиарда гривен, или 33,4 миллиона долларов.

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Сумма госдолга на конец марта 2021

Государственный долг состоит из внутреннего и внешнего долга, который по состоянию на конец марта 2021 составляет 2 234,77 миллиарда гривен, или 80,14 миллиарда долларов.

Государственный внутренний долг (ОВГЗ) составляет 45,8% от общей суммы долга.

Государственный внешний долг составляет 54,2% от общей суммы долга.

Государственный внешний долг, в свою очередь, состоит из:

кредитов международных финансовых организаций – 21,2% от общей суммы государственного долга,

– еврооблигаций – 28,9%,

– другого внешнего долга – 3,9%.

Доля государственного долга в гривне по состоянию на конец марта 2021 года выросла до 39,8%.

Погашение задолженности в I квартале

Платежи по погашению государственного долга за первый квартал 2021 года составили 106,9 миллиарда гривен, платежи по обслуживанию – 37,4 миллиарда гривен.

– В течение марта 2021 года Минфин провел 29 аукционов по размещению ОВГЗ, привлекая 44,4 миллиарда гривен на финансирование государственного бюджета.

В Минфине отметили, что несмотря на кризисный 2020 года соотношение государственного долга к ВВП по итогам года остается умеренным – 53,9%.

Сколько денег Украина должна отдать в 2021

По прогнозу правительства, Украина на обслуживание государственного долга и погашение его части должна отдать:

146,1 миллиарда гривен в январе – марте.

166,47 миллиарда в апреле – июне (больше на 0,77 миллиарда по сравнению с предыдущим прогнозом).

166,44 миллиарда в июле – сентябре.

118,46 миллиарда в октябре – декабре.

Всего в 2021 году выплаты по госдолгу запланировали на 597,47 миллиарда гривен. Еще по меньшей мере 283,86 миллиарда придется отдать в 2022 году.