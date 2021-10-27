Госдолг Украины сократился до 92 миллиардов гривен
Источник:Министерство финансов Украины
На конец сентября 2021 года государственный долг Украины закрепился на отметке в 2 триллиона 445 миллиардов гривен или чуть более 92 миллиарда долларов. Таким образом, через месяц он ощутимо сократился.
Факт сокращения госдолга в сентябре, если сравнивать с августом, Минфин отметил в своем ежемесячном отчете.
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Сокращение долга Украины
По состоянию на 30 сентября 2021 госдолг в национальной валюте составлял 2 триллиона 445 миллиардов 520 миллионов гривен. В эквиваленте иностранной валюты это 92 миллиарда 20 миллионов долларов.
Таким образом, совокупный долг Украины за месяц сократился на 39,8 миллиарда гривен. В долларовом эквиваленте это 1 миллиард 510 миллионов.
При этом государственный долг уменьшился на 31,1 миллиарда гривен – 1 миллиард 180 миллионов долларов, а гарантированный государством долг снизился на 8,7 миллиарда гривен или 330 миллион долларов.
Структура государственного долга
- В структуре государственного долга наибольшую часть составляет государственный внешний долг – 54,5%.
- При этом государственный внутренний долг (ОВГЗ) составляет 45,5%.
- Внешний долг состоит преимущественно из еврооблигаций – 28,2%, кредитов международных финансовых организаций – 22,4% и другого внешнего долга – 3,9%.
- Доля госдолга в гривне на конец сентября 2021 выросла до 40,2% – 983 миллиарда гривен.