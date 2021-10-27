Факт сокращения госдолга в сентябре, если сравнивать с августом, Минфин отметил в своем ежемесячном отчете.

Интересно Сколько Украина должна будет выплатить по госдолгу до 2024 года: прогноз Минфина

Сокращение долга Украины

По состоянию на 30 сентября 2021 госдолг в национальной валюте составлял 2 триллиона 445 миллиардов 520 миллионов гривен. В эквиваленте иностранной валюты это 92 миллиарда 20 миллионов долларов.

Таким образом, совокупный долг Украины за месяц сократился на 39,8 миллиарда гривен. В долларовом эквиваленте это 1 миллиард 510 миллионов.

При этом государственный долг уменьшился на 31,1 миллиарда гривен – 1 миллиард 180 миллионов долларов, а гарантированный государством долг снизился на 8,7 миллиарда гривен или 330 миллион долларов.

Структура государственного долга

В структуре государственного долга наибольшую часть составляет государственный внешний долг – 54,5%.

При этом государственный внутренний долг (ОВГЗ) составляет 45,5%.

Внешний долг состоит преимущественно из еврооблигаций – 28,2%, кредитов международных финансовых организаций – 22,4% и другого внешнего долга – 3,9%.

Доля госдолга в гривне на конец сентября 2021 выросла до 40,2% – 983 миллиарда гривен.

Следует знать! За январь – сентябрь 2021 платежи по погашению государственного долга составили 357,4 миллиарда гривен, а по обслуживанию – 110,1 миллиарда. В целом с 31 декабря 2020 госдолг сократился на 106,4 миллиарда гривен.