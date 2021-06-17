Госдолг Украины: сколько государство еще должно до конца 2021 года

17 июня 2021 , 16:26
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Источник:

"РБК–Украина"

Украина должна выплатить более 100 миллиардов гривен по внешнему и внутреннему долгу до конца 2021, что следует из графика помесячных платежей по государственному долгу по действующим договорам Министерства финансов по состоянию на 1 июня текущего года.

Выплаты по госдолгу 

До 2021 года Украине необходимо выплатить 368,4 миллиарда гривен, в том числе:

  • по внутреннему долгу – 249,6 миллиарда гривен,
  • по внешнему – 118,8 миллиарда гривен.

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Пиковые выплаты Минфина в 2021 году

Наибольшие выплаты должны состояться осенью, в сентябре – 104,2 миллиарда гривен, в том числе:

  • по внутреннему долгу – 22,8 миллиарда гривен,
  • по внешнему – 81,4 миллиарда гривен.

Выплаты Минфина в июне

В июне Украина должна вернуть выплатить 74,6 миллиарда гривен, в том числе:

  • по внутреннему долгу – 62,8 миллиарда гривен,
  • по внешнему – 11,8 миллиарда гривен.
Напомним, что недавно депутаты предложили реструктуризировать долг Украины перед МВФ, несмотря на то, что  300 законодателей со всего мира в мае 2020 года призвали МВФ и Всемирный банк списать долги беднейших стран и увеличить финансирование для предотвращения глобального экономического спада.
Автор: Дар'я Вереньова