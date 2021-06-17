Выплаты по госдолгу
До 2021 года Украине необходимо выплатить 368,4 миллиарда гривен, в том числе:
- по внутреннему долгу – 249,6 миллиарда гривен,
- по внешнему – 118,8 миллиарда гривен.
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Пиковые выплаты Минфина в 2021 году
Наибольшие выплаты должны состояться осенью, в сентябре – 104,2 миллиарда гривен, в том числе:
- по внутреннему долгу – 22,8 миллиарда гривен,
- по внешнему – 81,4 миллиарда гривен.
Выплаты Минфина в июне
В июне Украина должна вернуть выплатить 74,6 миллиарда гривен, в том числе:
- по внутреннему долгу – 62,8 миллиарда гривен,
- по внешнему – 11,8 миллиарда гривен.