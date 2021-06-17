Выплаты по госдолгу 

До 2021 года Украине необходимо выплатить 368,4 миллиарда гривен, в том числе:

  • по внутреннему долгу – 249,6 миллиарда гривен,
  • по внешнему 118,8 миллиарда гривен.

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Пиковые выплаты Минфина в 2021 году

Наибольшие выплаты должны состояться осенью, в сентябре 104,2 миллиарда гривен, в том числе:

  • по внутреннему долгу 22,8 миллиарда гривен,
  • по внешнему 81,4 миллиарда гривен.

Выплаты Минфина в июне

В июне Украина должна вернуть выплатить 74,6 миллиарда гривен, в том числе:

  • по внутреннему долгу 62,8 миллиарда гривен,
  • по внешнему 11,8 миллиарда гривен.