Госдолг Украины: как он изменился в течение июня 2021 года

27 июля 2021 , 14:43
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Источник:

Министерство финансов Украины

В Министерстве финансов рассказали, что по состоянию на 30 июня текущего года государственный и гарантированный государством долг Украины составил более 2,51 триллиона долларов. В долларовом эквиваленте – 92,52 миллиона.

Как изменился госдолг в июне 

  • В гривневом эквиваленте сумма госдолга, в течение июня 2021 года, сократилась на 2,36 миллиарда гривен.
  • Однако, в долларовом эквиваленте долг увеличился на 1 миллиард долларов. 

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Госдолг по состоянию на 30 июня 2021 года

  • Внешний долг – составил 476,69 миллиарда гривен, то есть 58,74% от общей суммы долга, или 54,34 миллиарда долларов,
  • Внутренний долг – почти 1,04 триллиона гривен, или 41,27% от общей суммы, или 38,18 миллиарда долларов.
Напомним , что в 2021 году Украина должна выплатить 368,4 миллиарда гривен (249,6 миллиарда гривен по внешнему и 118,8 миллиарда гривен по внутреннему долгу).

Долг Украины

  • Государственный долг Украины  – более чем 2,22 триллиона гривен, что составляет 88,48% от общей суммы долга, или 81,87 миллиарда долларов.
  • Гарантированный государством долг Украины – 289,54 миллиарда гривен, что составляет 11,52% от общей суммы долга, или 10,65 миллиарда долларов.

Госдолг Украины: основное

Автор: Дар'я Вереньова