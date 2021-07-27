Как изменился госдолг в июне
- В гривневом эквиваленте сумма госдолга, в течение июня 2021 года, сократилась на 2,36 миллиарда гривен.
- Однако, в долларовом эквиваленте долг увеличился на 1 миллиард долларов.
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Госдолг по состоянию на 30 июня 2021 года
- Внешний долг – составил 476,69 миллиарда гривен, то есть 58,74% от общей суммы долга, или 54,34 миллиарда долларов,
- Внутренний долг – почти 1,04 триллиона гривен, или 41,27% от общей суммы, или 38,18 миллиарда долларов.
Долг Украины
- Государственный долг Украины – более чем 2,22 триллиона гривен, что составляет 88,48% от общей суммы долга, или 81,87 миллиарда долларов.
- Гарантированный государством долг Украины – 289,54 миллиарда гривен, что составляет 11,52% от общей суммы долга, или 10,65 миллиарда долларов.
Госдолг Украины: основное
- За 2020 год, доля госдолга Украины выросла на 12,5% по сравнению с 2019 годом. Поскольку на конец 2020 года госдолг составляет 56,8%, а в 2019 году показатель составлял 44,3%.
- В июне Украина должна была выплатить 74,6 миллиарда гривен (по внутреннему долгу – 62,8 миллиарда гривен, внешним – 11,8 миллиарда гривен).
- В первых числах июня депутаты предложили реструктуризировать внешний госдолг Украины перед МВФ, ссылаясь на то, что 300 законодателей со всего мира 13 мая 2020 года призвали МВФ, и Всемирный банк списать долги беднейших стран и увеличить финансирование для предотвращения глобального экономического спада.
- На погашение и обслуживание государственного долга в 2021 году Украина потратит 627 миллиардов гривен (468,4 миллиарда гривен на погашение госдолга, 158,6 миллиарда гривен на обслуживание).