Госдолг Украины в октябре уменьшился почти на 7 миллиардов гривен
29 ноября 2021 , 11:44Читати новину українською
Источник:Министерство финансов Украины
В октябре 2021 года совокупный государственный долг Украины снизился почти на 7 миллиардов гривен, или на 0,3%. В долларовом эквиваленте он наоборот вырос на 0,06%.
Как изменился совокупный госдолг в октябре
- В гривневом эквиваленте уменьшился на 6,92 миллиарда гривен, а в долларовом вырос на 0,61 миллиарда гривен.
- По состоянию на 31 октября совокупный госдолг Украины составлял 2,44 триллиона гривен, или 92,63 миллиарда долларов.
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Госдолг в октябре 2021 года
К концу октября госдолг составлял 2,2 триллиона гривен, что составляет 88,74% от общей суммы совокупного долга, или 82,20 миллиарда долларов.
- Внешний госдолг – 1,2 триллиона в гривневом эквиваленте, или 48,61% от общей суммы совокупного долга. В долларовом – 45,02 миллиарда.
- Внутренний долг – 978,60 миллиарда гривен, или 40,13%. В долларовом – 37,17 миллиарда.
Гарантированный госдолг в октябре 2021 года
Гарантированный государством долг составляет 274,66 миллиарда гривен, или 11,26%, а в долларовом эквиваленте – 10,43 миллиарда. Внешний долг от суммы гарантированного долга составляет 227,50 миллиарда гривен, или 9,33% от совокупного. В долларовом эквиваленте – 8,64 миллиарда.Обратите внимание! В октябре гривна окрепла, а курс гривны к доллару по состоянию на начало и конец месяца был 26,61 и 28,43 соответственно.
Привлечения в госбюджет
- Аукцион по продаже ОВГЗ. По результатам октября Минфин провел 15 аукционов по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) и привлек в бюджет 22,15 миллиарда гривен.
- Макрофинансовая помощь от Еврокомиссии. 25 октября Украина получила второй транш макрофинансовой помощи от Еврокомиссии в размере 600 миллионов евро.
Погашение госдолга
- Наибольшая доля совокупного долга Украины (государственного и гарантированного) сконцентрирована в гривневом эквиваленте – 37,19%, а в долларовом – 35,18%.
- Украина должна погасить в евро 13,42%, еще 13,65% – в СДР (резервное и платежное средство, которое эмитируется МВФ и существует только в безналичной форме в виде записей на банковских счетах).
Прогноз выплат по госдолгу до 2024 года
- Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу в 2022 году до 438,5 миллиарда гривен. Сумма выросла на 12,7 миллиарда гривен.
- Что касается выплат по госдолгу в 2023 году, то в Минфине их оценили в 341 миллиарда гривен.
- В 2024 году – в 325,8 миллиарда гривен.