Как изменился совокупный госдолг в октябре

В гривневом эквиваленте уменьшился на 6,92 миллиарда гривен, а в долларовом вырос на 0,61 миллиарда гривен.

По состоянию на 31 октября совокупный госдолг Украины составлял 2,44 триллиона гривен, или 92,63 миллиарда долларов.

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Госдолг в октябре 2021 года

К концу октября госдолг составлял 2,2 триллиона гривен, что составляет 88,74% от общей суммы совокупного долга, или 82,20 миллиарда долларов.

Внешний госдолг – 1,2 триллиона в гривневом эквиваленте, или 48,61% от общей суммы совокупного долга. В долларовом – 45,02 миллиарда.

Внутренний долг – 978,60 миллиарда гривен, или 40,13%. В долларовом – 37,17 миллиарда.

Гарантированный госдолг в октябре 2021 года

Гарантированный государством долг составляет 274,66 миллиарда гривен, или 11,26%, а в долларовом эквиваленте – 10,43 миллиарда. Внешний долг от суммы гарантированного долга составляет 227,50 миллиарда гривен, или 9,33% от совокупного. В долларовом эквиваленте – 8,64 миллиарда.

Обратите внимание! В октябре гривна окрепла, а курс гривны к доллару по состоянию на начало и конец месяца был 26,61 и 28,43 соответственно.

Привлечения в госбюджет

Аукцион по продаже ОВГЗ. По результатам октября Минфин провел 15 аукционов по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) и привлек в бюджет 22,15 миллиарда гривен.

Макрофинансовая помощь от Еврокомиссии . 25 октября Украина получила второй транш макрофинансовой помощи от Еврокомиссии в размере 600 миллионов евро.

Погашение госдолга

Наибольшая доля совокупного долга Украины (государственного и гарантированного) сконцентрирована в гривневом эквиваленте – 37,19%, а в долларовом – 35,18%.

Украина должна погасить в евро 13,42%, еще 13,65% – в СДР (резервное и платежное средство, которое эмитируется МВФ и существует только в безналичной форме в виде записей на банковских счетах).

Прогноз выплат по госдолгу до 2024 года