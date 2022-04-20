Заметим, что в прошлом году долг снизился до 49% ВВП. Однако война внесла свои коррективы.

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МВФ считает, что в последующие годы госдолг будет оставаться на этом новом высоком уровне из-за резкого расширения дефицита госбюджета и падения ВВП.

Прогноз МВФ о том, каким будет госдолг в Украине

2024 год – 78,7% ВВП,

2025 год – 82,9% ВВП,

2026 год – 88,7% ВВП,

2027 год – 92,3% ВВП.

Ранее Фонд спрогнозировал падение ВВП Украины в 2022 году на 35%.