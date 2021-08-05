Госбюджет заработал первый миллиард от игорного бизнеса

Украинский государственный бюджет заработал первую большую сумму от игорного бизнеса. На казначейские счета поступило более 1 миллиарда 500 тысяч гривен – за лицензии.

Об этом в соцсетях сообщила нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк. Она отметила, что такой информацией поделился председатель фракции Давид Арахамия – в рабочем чате.

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Об 1 миллиарде сообщил Давид Арахамия

После принятия второго чтения по налогам комиссия ожидает утроения суммы в течение квартала,

– написал Арахамия.

Сама Василевская-Смаглюк заметила, что сколько зарегистрировано выигрышей – председатель фракции не сообщил. По состоянию на май 2021 года был только один.

На рассмотрении Рады – налогообложение доходов игорного бизнеса

Отметим, на рассмотрении парламента – законопроект о налогообложении доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей. Документ уже принят в первом чтении. Согласно ему, игорный бизнес будет платить 10% налога на доход. Поэтому эта налоговая нагрузка станет одной из самых низких в Европе.

Еще одна инициатива нардепов касается уменьшения стоимости лицензии, а также освобождения от налогообложения выигрышей на сумму до 48 тысяч гривен.

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