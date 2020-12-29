В следующем году доходов Госбюджета-2021 может не хватить для того, чтобы покрыть все расходы. Бюджетный дефицит ожидается примерно 200 миллиардов гривен.

Экс-министр финансов Украины Игорь Уманский отметил, что была информация, будто Международный валютный фонд поддержал те показатели, которые выносили на второе чтение. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью на 24 канале.

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Что спасет Госбюджет

По его словам, перед вторым чтением позиция и Нацбанка, и МВФ была такой, что доходная часть в Госбюджете посчитана из слишком оптимистичного сценария развития экономики на следующий год. Вследствие этого, доходы бюджета на 65 миллиардов завышены, а затем добавили еще 21 миллиард.

Риск наполнения той доходной части, которая сейчас предусмотрена, очень значителен. Нас может спасти экономический бум следующего года и инфляция и девальвация гривны,

– отметил Уманский.

Он подчеркнул, что именно это сможет спасти бюджет, если ничего не изменится.

Отметим! Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что государственный бюджет на 2021 год могут пересмотреть уже по итогам первого квартала.

Без нагрузки на экономику

Также он добавил: "Мы могли бы дополнительно, не меняя налоговую нагрузку на экономику в целом, привлечь (деньги – 24 канал) в государственный бюджет.

Госбюджет-2021: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский 25 декабря подписал закон о Государственном бюджете Украины на 2021 год. Верховная Рада приняла проект еще 15 декабря.

Госбюджет-2021 предусматривает, что доходы в следующем году составят 1,08 триллиона гривен, а расходы 1,3 триллиона гривен. Дефицит бюджета составит более 246 миллиардов гривен.

На здравоохранение заложили почти 160 миллиардов гривен, на развитие образования и науки – почти 170 миллиардов. Расходы на национальную безопасность и оборону будут составлять 267 миллиардов.

Также с 1 января размер минимальной зарплаты вырастет до 6 тысяч гривен, а с 1 декабря – до 6,5 тысяч.



Госбюджет-2021 / Инфографика 24 канала