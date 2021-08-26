Госбюджет-2022: Шмыгаль рассказал на, что будут делать ставку в проекте
Источник:24 канал
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что правительство вскоре утвердит и передаст в Верховную Раду проект госбюджета на 2022 год. На какие именно сферы бдут делать ставку в проекте, рассказываем далее.
Приоритетные сферы для проекта бюджета на 2022 год
Шмыгаль, на открытии заседания Правительства рассказал, что ставка в проекте бюджета на 2022 год будут делать на увеличение финансирования:
- образования,
- медицины,
- социальных программ,
- армии,
- экономического роста.
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Как и в прошлом году, все передадим вовремя, и так же будем делать ставку на увеличение финансирования образования, медицины, социальных программ, армии, экономического роста и других важных направлений,
– поделился Шмыгаль.
Напомним, что 15 июля 2021 года Рада приняла постановление о Бюджетной декларации на 2022 – 2024 года. Документ должен стать основой для проекта не только госбюджета на следующий год, но и прогнозов местных бюджетов.
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Текст сообщения в телеграм канале Дениса Шмыгаля:
Уже вскоре Правительство утвердит и передаст в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2022 год.
Как и в прошлом году, все передадим вовремя и так же будем делать ставку на увеличение финансирования образования, медицины, социальных программ, армии и экономического роста.