Госбюджет-2022: Шмыгаль рассказал на, что будут делать ставку в проекте

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что правительство вскоре утвердит и передаст в Верховную Раду проект госбюджета на 2022 год. На какие именно сферы бдут делать ставку в проекте, рассказываем далее.

Приоритетные сферы для проекта бюджета на 2022 год

Шмыгаль, на открытии заседания Правительства рассказал, что ставка в проекте бюджета на 2022 год будут делать на увеличение финансирования:

образования,

медицины,

социальных программ,

армии,

экономического роста.

Читайте также Минфин хочет корректировать Госбюджет-2021: на что не хватает денег

Как и в прошлом году, все передадим вовремя, и так же будем делать ставку на увеличение финансирования образования, медицины, социальных программ, армии, экономического роста и других важных направлений,

– поделился Шмыгаль.

Напомним, что 15 июля 2021 года Рада приняла постановление о Бюджетной декларации на 2022 – 2024 года. Документ должен стать основой для проекта не только госбюджета на следующий год, но и прогнозов местных бюджетов.

Подробнее Бюджетная декларация 2022 – 2024: какими будут зарплаты, пенсии и курс доллара

Текст сообщения в телеграм канале Дениса Шмыгаля:

Уже вскоре Правительство утвердит и передаст в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2022 год.

Как и в прошлом году, все передадим вовремя и так же будем делать ставку на увеличение финансирования образования, медицины, социальных программ, армии и экономического роста.