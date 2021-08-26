Приоритетные сферы для проекта бюджета на 2022 год

Шмыгаль, на открытии заседания Правительства рассказал, что ставка в проекте бюджета на 2022 год будут делать на увеличение финансирования:

  • образования,
  • медицины,
  • социальных программ,
  • армии,
  • экономического роста.

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Как и в прошлом году, все передадим вовремя, и так же будем делать ставку на увеличение финансирования образования, медицины, социальных программ, армии, экономического роста и других важных направлений,
поделился Шмыгаль.

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Текст сообщения в телеграм канале Дениса Шмыгаля:

Уже вскоре Правительство утвердит и передаст в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2022 год.
Как и в прошлом году, все передадим вовремя и так же будем делать ставку на увеличение финансирования образования, медицины, социальных программ, армии и экономического роста.