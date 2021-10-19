Госбюджет-2021 увеличат на 40 миллиардов гривен: Зеленский подписал закон
Источник:Офис Президента
Президент Владимир Зеленский подписал закон об увеличении госбюджета-2021 почти на 40 миллиардов гривен. Деньги пойдут на решение социальных вопросов и реализацию инфраструктурных проектов.
Изменения в бюджет-2021
Доходы и расходы, согласно подписанному документу, увеличились на 39,6 миллиарда гривен. Ранее, 8 октября, законопроект №6052 поддержала Рада, за него проголосовали 256 нардепов.
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Почему увеличили госбюджет-2021
Из-за прогнозируемого перевыполнения доходной части госбюджета до конца 2021 года почти на 40 миллиардов гривен, Рада увеличила финансирование неотложных нужд.
Повышение доходов возможно благодаря:
- налогу на прибыль предприятий – на 30 миллиардов гривен;
- налогу на добавленную стоимость (НДС) с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения – на 2 миллиарда гривен;
- НДС с ввезенных на таможню товаров – на 6,9 миллиарда гривен;
- сборов на обязательное государственное пенсионное страхование при приобретении права собственности на легковые автомобили – на 0,75 миллиарда гривен.
На решение социальных вопросов и реализацию инфраструктурных проектов направят:
- 12,05 миллиарда гривен – на льготы и жилищные субсидии гражданам;
- 15 миллиардов гривен – на развитие сети автомобильных дорог;
- 4,1 миллиарда гривен – на выплаты военнослужащим;
- 2 миллиарда гривен – на реализацию программы госгарантий медицинского обслуживания населения;
- 1 миллиард гривен – на погашение задолженности по заработной плате работникам государственных угледобывающих предприятий;
- 1,5 миллиарда гривен – на субвенции местным бюджетам для реализации инфраструктурных проектов;
- 282 миллионов гривен – денежная компенсация за жилые помещения для внутреннего перемещенных лиц и участников Революции Достоинства.
Госбюджет на 2022 год: главное
В этом году члены правительства приняли проект государственного бюджета заранее. Произошло это в конце сентября. Ранее Министр финансов Сергей Марченко говорил, что бюджет-2022 является реалистичным и сбалансированным, "основывается на прогнозе, что предполагает дальнейшее оживление экономической динамики".
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