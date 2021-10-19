Госбюджет-2021 увеличат на 40 миллиардов гривен: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон об увеличении госбюджета-2021 почти на 40 миллиардов гривен. Деньги пойдут на решение социальных вопросов и реализацию инфраструктурных проектов.

Изменения в бюджет-2021

Доходы и расходы, согласно подписанному документу, увеличились на 39,6 миллиарда гривен. Ранее, 8 октября, законопроект №6052 поддержала Рада, за него проголосовали 256 нардепов.

Подробнее Рада увеличила госбюджет на 40 миллиардов: куда пойдут эти средства

Почему увеличили госбюджет-2021

Из-за прогнозируемого перевыполнения доходной части госбюджета до конца 2021 года почти на 40 миллиардов гривен, Рада увеличила финансирование неотложных нужд.

Повышение доходов возможно благодаря:

налогу на прибыль предприятий – на 30 миллиардов гривен;

налогу на добавленную стоимость (НДС) с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения – на 2 миллиарда гривен;

НДС с ввезенных на таможню товаров – на 6,9 миллиарда гривен;

сборов на обязательное государственное пенсионное страхование при приобретении права собственности на легковые автомобили – на 0,75 миллиарда гривен.

На решение социальных вопросов и реализацию инфраструктурных проектов направят:

12,05 миллиарда гривен – на льготы и жилищные субсидии гражданам;

– на льготы и жилищные субсидии гражданам; 15 миллиардов гривен – на развитие сети автомобильных дорог;

– на развитие сети автомобильных дорог; 4,1 миллиарда гривен – на выплаты военнослужащим;

– на выплаты военнослужащим; 2 миллиарда гривен – на реализацию программы госгарантий медицинского обслуживания населения;

– на реализацию программы госгарантий медицинского обслуживания населения; 1 миллиард гривен – на погашение задолженности по заработной плате работникам государственных угледобывающих предприятий;

– на погашение задолженности по заработной плате работникам государственных угледобывающих предприятий; 1,5 миллиарда гривен – на субвенции местным бюджетам для реализации инфраструктурных проектов;

– на субвенции местным бюджетам для реализации инфраструктурных проектов; 282 миллионов гривен – денежная компенсация за жилые помещения для внутреннего перемещенных лиц и участников Революции Достоинства.

Госбюджет на 2022 год: главное

В этом году члены правительства приняли проект государственного бюджета заранее. Произошло это в конце сентября. Ранее Министр финансов Сергей Марченко говорил, что бюджет-2022 является реалистичным и сбалансированным, "основывается на прогнозе, что предполагает дальнейшее оживление экономической динамики".

Читайте также Больше соцвыплат и завышенный курс доллара: главные нюансы бюджета-2022

Основные показатели госбюджета-2022 / Инфографика 24 канала