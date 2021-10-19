Изменения в бюджет-2021

Доходы и расходы, согласно подписанному документу, увеличились на 39,6 миллиарда гривен. Ранее, 8 октября, законопроект №6052 поддержала Рада, за него проголосовали 256 нардепов.

Подробнее Рада увеличила госбюджет на 40 миллиардов: куда пойдут эти средства

Почему увеличили госбюджет-2021

Из-за прогнозируемого перевыполнения доходной части госбюджета до конца 2021 года почти на 40 миллиардов гривен, Рада увеличила финансирование неотложных нужд.

Повышение доходов возможно благодаря:

  • налогу на прибыль предприятий на 30 миллиардов гривен;
  • налогу на добавленную стоимость (НДС) с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения на 2 миллиарда гривен;
  • НДС с ввезенных на таможню товаров на 6,9 миллиарда гривен;
  • сборов на обязательное государственное пенсионное страхование при приобретении права собственности на легковые автомобили на 0,75 миллиарда гривен.

На решение социальных вопросов и реализацию инфраструктурных проектов направят:

  • 12,05 миллиарда гривен – на льготы и жилищные субсидии гражданам;
  • 15 миллиардов гривен – на развитие сети автомобильных дорог;
  • 4,1 миллиарда гривен на выплаты военнослужащим;
  • 2 миллиарда гривен на реализацию программы госгарантий медицинского обслуживания населения;
  • 1 миллиард гривен на погашение задолженности по заработной плате работникам государственных угледобывающих предприятий;
  • 1,5 миллиарда гривен на субвенции местным бюджетам для реализации инфраструктурных проектов;
  • 282 миллионов гривен денежная компенсация за жилые помещения для внутреннего перемещенных лиц и участников Революции Достоинства.

Госбюджет на 2022 год: главное

В этом году члены правительства приняли проект государственного бюджета заранее. Произошло это в конце сентября. Ранее Министр финансов Сергей Марченко говорил, что бюджет-2022 является реалистичным и сбалансированным, "основывается на прогнозе, что предполагает дальнейшее оживление экономической динамики".

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Основные показатели госбюджета-2022

Основные показатели госбюджета-2022 / Инфографика 24 канала