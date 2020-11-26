В Украине завершились тяжелые переговоры по бюджету на 2021 год. И хотя финального текста еще нет, уже известно что в смете плановый дефицит снизят, а повышение минимальной зарплаты перенесут.

По словам заместителя председателя комитета Рады по вопросам финансов Ярослава Железняка, ранее к бюджету-2021 были 3 главные претензии – уменьшить дефицит, пересмотреть прогноз и решить вопрос с минималкой. О руководитель фракции "Голос" со ссылкой на источники написал в телеграмме.

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Что может измениться в бюджете по информации Железняка

Дефицит. Теперь кабмин должен уменьшить его с 6% до 5,3% от ВВП. По словам парламентария, это означает минус более 30 миллиардов гривен из расходов. Но если не уменьшается прогноз ВВП.

Прогноз ВВП. Номинальный ВВП заставили снизить с 4,5 триллиона гривен на меньшую сумму. На сколько - пока не известно. Железняк добавляет, что в любом случае это еще минус миллиарды из расходов.

Минимальная зарплата. Поднятие минималки до 6 500 гривен перенесут с июля на декабрь 2021 года. Нардеп подчеркивает, "украинских популистов наконец убедили, что это плохая идея и для людей, и для бизнеса". Правда, все же следует ожидать поднятия минильной зарплаты до 6 тысяч гивень в январе 2021 года.

"Пока у меня есть подтверждение этих изменений из трех источников, но все еще могут переиграть. Сразу говорю сам текст еще не видел", – заметил Железняк.

Он добавил, что главная интрига все же остается: какие именно расходы пойдут "под нож"? Ведь было столько желаний со стороны власти, поэтому теперь надо сократить десятки миллиардов.

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Головне про Держбюджет-2021 / Інфографіка 24 каналу