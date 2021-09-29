Goldman Sachs ухудшил экономический прогноз Китая: все из-за нехватки электроэнергии
Источник:BBC News
Инвестиционный банковский гигант Goldman Sachs снизил прогноз экономического роста Пекина на 0,4% в 2021 году. Причиной стала нехватка электроэнергии, из-за чего пострадало 44% промышленной деятельности в стране.
Прогноз роста ВВП от Goldman Sachs
В Goldman Sachs ожидают, что вторая по величине экономика мира в текущем году вырастет на 7,8% вместо прежних 8,2%. В инвестиционном банке считают, что серьезное сокращение промышленного производства, вызванное отключениями электроэнергии, ощутимо давит на экономику страны в сторону понижения ВВП.
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Другие экономические прогнозы роста ВВП Китая
Японский финансовый гигант Nomura, инвестиционный банк с Уолл-Стрит Morgan Stanley и China International Capital Corporation также или снизили свои прогнозы экономического роста для Китая, или предупредили о замедлении роста из-за перебоев в подаче электроэнергии.
Что такое ВВПВВП – это внутренний валовой продукт, характеризующий результат производственной деятельности резидентов в пределах экономической территории страны и измеряется совокупной стоимостью товаров и услуг, произведенных ими для конечного использования.
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Сокращение энергопотребления
Дефицит энергии сначала коснулся производителей по всей стране, многие из которых были вынуждены ограничить или остановить производство в последние недели. По оценкам Goldman Sachs от введения квоты на электропотребление пострадало 44% промышленной деятельности Китая.
Также из-за нехватки электроэнергии в Китае, вызванной экологическим контролем, ограничениями поставок и резким ростом цен, некоторые фабрики и дома остались без электричества. Сейчас нехватка электроэнергии распространилась на некоторые дома, а жители северо-востока Китая столкнулись с необъявленным отключением электроэнергии в последние несколько дней.
Люди, живущие в провинциях Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян, жаловались в социальных сетях на отсутствие отопления, неработающие лифты и светофоры. Власти провинции изо всех сил стараются гарантировать жителям электричество и отопление.Стоит отметить, что Китай довольно сильно зависит от угля для производства электроэнергии.
Китайская экономика уже борется с влиянием новых жестких правил в некоторых из крупнейших отраслей экономики страны, таких как девелоперы и технологические компании, считают аналитики BBC.
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Экономика Китая в 2021 году: коротко
- Экономика Китая составляет более 15% мирового ВВП. По их мнению, советника Зеленского Олега Устенко, экономика КНР вытянула более 3% для мировой экономики и, если бы не Поднебесная, то мир скатился бы к куда худших показателей. Напомним, что мировой ВВП упал 3,3% в 2020 году.
- В I квартале 2021 ВВП Китая вырос на 18,3%, что является самым большим скачком экономики страны с 1992 года.
- Экономическое восстановление Китая во II квартале существенно замедлился и ВВП составил 7,9% в годовом измерении.
- Китай поставил цель экономического роста на уровне 6% к 2021 году после отмены этой цели в прошлом году.