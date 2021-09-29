Прогноз роста ВВП от Goldman Sachs

В Goldman Sachs ожидают, что вторая по величине экономика мира в текущем году вырастет на 7,8% вместо прежних 8,2% . В инвестиционном банке считают, что серьезное сокращение промышленного производства, вызванное отключениями электроэнергии, ощутимо давит на экономику страны в сторону понижения ВВП.

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Японский финансовый гигант Nomura, инвестиционный банк с Уолл-Стрит Morgan Stanley и China International Capital Corporation также или снизили свои прогнозы экономического роста для Китая, или предупредили о замедлении роста из-за перебоев в подаче электроэнергии.

Что такое ВВП ВВП – это внутренний валовой продукт, характеризующий результат производственной деятельности резидентов в пределах экономической территории страны и измеряется совокупной стоимостью товаров и услуг, произведенных ими для конечного использования.

Напомним , что в Китае резкое сокращение энергопотребления из-за подорожания энергоносителей. Также в стране хотят продемонстрировать "зеленый курс" перед зимней Олимпиадой и поэтому было принято решение сократить выбросы углерода в атмосферу и ввести специальные квоты.

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Сокращение энергопотребления

Дефицит энергии сначала коснулся производителей по всей стране, многие из которых были вынуждены ограничить или остановить производство в последние недели. По оценкам Goldman Sachs от введения квоты на электропотребление пострадало 44% промышленной деятельности Китая .

Также из-за нехватки электроэнергии в Китае, вызванной экологическим контролем, ограничениями поставок и резким ростом цен, некоторые фабрики и дома остались без электричества. Сейчас нехватка электроэнергии распространилась на некоторые дома, а жители северо-востока Китая столкнулись с необъявленным отключением электроэнергии в последние несколько дней.

Люди, живущие в провинциях Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян, жаловались в социальных сетях на отсутствие отопления, неработающие лифты и светофоры. Власти провинции изо всех сил стараются гарантировать жителям электричество и отопление.

Стоит отметить, что Китай довольно сильно зависит от угля для производства электроэнергии.

Китайская экономика уже борется с влиянием новых жестких правил в некоторых из крупнейших отраслей экономики страны, таких как девелоперы и технологические компании, считают аналитики BBC.

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