Такую информацию передает издание Bloomberg со ссылкой на сообщение компании.

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По словам пресс-службы Goldman, инвестбанк сворачивает свой бизнес в России в соответствии с нормативными и лицензионными требованиями.

Мы сосредоточены на поддержке наших клиентов по всему миру в управлении или закрытии уже существующих обязательств на рынке,

– сообщили в Goldman.

Несколько последних лет инвестиционный банк сохранял свое присутствие в России, хотя страна не составляет значительную часть его глобального бизнеса. Однако к концу 2021 года кредитный риск компании в России составил 650 миллионов долларов.

В процессе выхода из России банк все еще будет торговать корпоративными бондами, привязанными к стране, но не будет делать ставки по их котировкам.

Заметим, что Goldman является первой фирмой из Уолл-стрит, объявившей о выходе с рынка РФ. Однако ранее Citigroup Inc. заявляла, что пересматривает свою деятельность в стране. Нью-Йоркская компания имеет самое большое присутствие в России среди всех банков США.

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