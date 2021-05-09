Сделано это, якобы, ради того, или предотвратить резкие скачки цен зимой и, соответственно, сэкономить средства граждан. Цены варьируются и зависят от конкретного поставщика.

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Формирование цены на газ

Самая низкая-от почти 8 гривен до 1 с половиной за кубический метр. Экономист Олег Пендзин объяснил, почему цены неодинаковы круглый год.

"Летом, когда цена падает – вы платите дороже. Зимой, когда цена будет расти, вы будете платить меньше. Так устанавливается некий паритет, где поставщик, получая дополнительную прибыль летом, будет этими деньгами компенсировать переплату за фактический газ зимой", – отметил Пендзин.

В то же время эксперт Геннадий Рябцев считает, что годовые цены на газ установлены несправедливо. По его словам, они направлены лишь на то, чтобы выгоду получили компании поставщики.

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Годовая цена формируется по иностранному паритету, добавил он. То есть отталкивается от цен нидерландского или немецкого газовых хабов. Однако она не учитывает ряд аспектов. Например, цену газа отечественной добычи или альтернативных источников энергии

Все газовые годовые тарифы являются, мягко говоря, несправедливыми. Потому что во время их установления учли мнение об экономической обоснованности только одних участников рынка-поставщиков,

– считает Рябцев.

Единая цена на газ – требование МВФ

Стоит отметить, что годовые газовые контракты – это одно из требований Международного валютного фонда, которое должна была выполнить Украина. Поэтому МВФ негативно отреагировал, когда правительство еще в начале 2021 года вручную начало регулировать цену из-за резкого роста стоимости голубого топлива и снизило ее до 7 гривен.

Смотрите видео сюжета 24 канала о годовых контрактах на газ:

Мнения экспертов разделились

По мнению эксперта Татьяны Бойко, цены на газ снижать нельзя – ведь мы теперь должны играть по правилам европейских компаний, если хотим в перспективе иметь уровень жизни как в Европе.

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К тому же если мы хотим, чтобы при формировании цены на газ компании ориентировались на собственный рынок, а не на западные газовые хабы, нам стоит значительно увеличивать добычу этого газа. Для этого нужны многомиллиардные инвестиции.

Я хочу, чтобы мы нарастили количество до такой степени, чтобы в Украине был газовый хаб и мы определяли, какие будут цены. Эту цену можно уменьшить, но для этого нужно наращивать добычу,

– добавила Бойко.

Эксперты утверждают, что для европейцев годовые контракты на газ являются обычным делом. Однако в Украине ситуация осложняется тем, что у нас субсидии охватывают около 40 % потребителей газа, а в Европе этот показатель – 3 – 4 %.

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