Годовой тариф на газ: один поставщик снизил цену, а другой не обнародовал ее до сих пор

Газоснабжающие компании 25 апреля 2021 года обнародовали годовой тариф на газ, кроме одной компании, которая не сделала это до сих пор. Какие в Украине действуют летние тарифы на 2021 – 2022 годы и какой газопоставщик снизил его в мае, рассказываем далее.

Годовые тарифы газопоставщиков

Годовые тарифы газопоставщиков колеблются от 7,80 гривны до 13,50 гривны за кубометр газа и начале действовать для украинцев с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.

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Самые низкие цены годового тарифа

Цены газопоставщики указали без учета стоимости доставки: за распределение топлива люди платят операторам газораспределительных сетей (облгазам) отдельно согласно действующим тарифам на доставку газа.

Согласно с опубликованным годовыми тарифами, самый низкий составляет 7,80 гривны за кубометр газа, который предлагает только один поставщик, следующее самое низкое предложение – тариф от луцкого поставщика.

7,80 гривны за кубометр – "АГРОСИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ";

7,88 гривны за кубометр – ГП "Эвода трейд" КП "Луцкводоканал",

7,89 гривны за кубометр – ООО "Черкассыгаз сбыт" и ООО "Уманьгаз сбыт",

7,96 гривны за кубометр – "Нафтогаз Украины",

7,98 гривны за кубометр – ООО "Волиньэлектросбыт" и ООО "Закарпатье Энергосбыт".

Самые высокие цены годового тарифа

Около 17 региональных газопоставщиков установили цену в 7,99 гривны за кубометр.

Самую высокую цену тарифа в 13,50 гривны за кубометр газа предложили три газопоставщика.

13,50 гривны за кубометр – ООО "Херсонская областная энергоснабжающая компания", ООО "Житомирская областная энергоснабжающая компания", ООО "Черновецкая областная энергоснабжающая компания".

12,90 гривны за кубометр – ООО "Азовгаз";

12,58 гривны за кубометр – ООО "Маргаз";

11,99 гривны за кубометр – ООО "Стрийнафтогаз";

11,22 гривны за кубометр – ООО "ТАС энергия страны".

Кто снизил годовой тариф

Предложения остальных 23 компаний колеблются от 8,20 гривны до 11 гривен за кубометр.

Газопоставляющая компания "Тернопольоблгаз" снизила 7 апреля 2021 года годовую цену на газ на 9 копеек. Сначала компания установила цену в 9,89 гривны за кубометр газа, а сейчас она составляет 8,99 гривны.

Также правительство ранее сообщал о том, что газоснабжающие компании могут изменять стоимость годового тарифа, однако лишь уменьшая ее. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что летом тарифы будут ниже. Это связано с тем, что летом цена на газ на европейских хабах может традиционно начать снижаться и у украинских компаний появится больше возможностей для снижения цены.

Кто до сих пор не обнародовал годовой тариф

Компания "КиивГазЕнерджи" пока не обнародовала свое годовое предложение и месячную цену газа на июнь. Теперь ее ждет проверка и санкции от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), сообщает "ГазПравда".

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