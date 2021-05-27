Годовой тариф на газ: один поставщик снизил цену, а другой не обнародовал ее до сих пор

27 мая 2021 , 12:46
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Источник:

"ГазПравда"

Газоснабжающие компании 25 апреля 2021 года обнародовали годовой тариф на газ, кроме одной компании, которая не сделала это до сих пор. Какие в Украине действуют летние тарифы на 2021 – 2022 годы и какой газопоставщик снизил его в мае, рассказываем далее.

Годовые тарифы газопоставщиков

Годовые тарифы газопоставщиков колеблются от 7,80 гривны до 13,50 гривны за кубометр газа и начале действовать для украинцев с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года. 

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Напомним! Цены газопоставщики указали без учета стоимости доставки: за распределение топлива люди платят операторам газораспределительных сетей (облгазам) отдельно согласно действующим тарифам на доставку газа.

Самые низкие цены годового тарифа

Согласно с опубликованным годовыми тарифами, самый низкий составляет 7,80 гривны за кубометр газа, который предлагает только один поставщик, следующее самое низкое предложение – тариф от луцкого поставщика.

  • 7,80 гривны за кубометр – "АГРОСИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ";
  • 7,88 гривны за кубометр – ГП "Эвода трейд" КП "Луцкводоканал",
  • 7,89 гривны за кубометр – ООО "Черкассыгаз сбыт" и ООО "Уманьгаз сбыт",
  • 7,96 гривны за кубометр – "Нафтогаз Украины",
  • 7,98 гривны за кубометр – ООО "Волиньэлектросбыт" и ООО "Закарпатье Энергосбыт".
Около 17 региональных газопоставщиков установили цену в 7,99 гривны за кубометр.

Самые высокие цены годового тарифа

Самую высокую цену тарифа в 13,50 гривны за кубометр газа предложили три газопоставщика.

  • 13,50 гривны за кубометр – ООО "Херсонская областная энергоснабжающая компания", ООО "Житомирская областная энергоснабжающая компания", ООО "Черновецкая областная энергоснабжающая компания".
  • 12,90 гривны за кубометр – ООО "Азовгаз";
  • 12,58 гривны за кубометр – ООО "Маргаз";
  • 11,99 гривны за кубометр – ООО "Стрийнафтогаз";
  • 11,22 гривны за кубометр – ООО "ТАС энергия страны".
Предложения остальных 23 компаний колеблются от 8,20 гривны до 11 гривен за кубометр.

Кто снизил годовой тариф

Газопоставляющая компания "Тернопольоблгаз" снизила 7 апреля 2021 года годовую цену на газ на 9 копеек. Сначала компания установила цену в 9,89 гривны за кубометр газа, а сейчас она составляет 8,99 гривны.

Также правительство ранее сообщал о том, что газоснабжающие компании могут изменять стоимость годового тарифа, однако лишь уменьшая ее. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что летом тарифы будут ниже. Это связано с тем, что летом цена на газ на европейских хабах может традиционно начать снижаться и у украинских компаний появится больше возможностей для снижения цены.

Кто до сих пор не обнародовал годовой тариф

Компания "КиивГазЕнерджи" пока не обнародовала свое годовое предложение и месячную цену газа на июнь. Теперь ее ждет проверка и санкции от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), сообщает "ГазПравда".

Что предполагает годовой тариф на газ

  • Годовой тариф предусматривает фиксированную единую цену на газ в течение года.
  • Во время действия летнего тарифа поставщик не имеет права повышать тариф.
  • Правительством предполагается, что с помощью годовых тарифов потребители смогут избежать резких скачков цены зимой, во время отопительного сезона.
  • Согласно решению регулятора, летние цены на газ еще могут меняться, но только в сторону снижения.
  • Украинцы могут изменить годовой тарифный план на любой другой, так же – как можно изменить самого поставщика.
  • Годовые предложения не предусматривают никаких подписок. Клиенты, как и раньше, должны платить только за потребленный объем газа по фиксированной цене до 25 числа каждого месяца.
Автор: Дар'я Вереньова