Годовой тариф на газ: один поставщик снизил цену, а другой не обнародовал ее до сих пор

Газоснабжающие компании 25 апреля 2021 года обнародовали годовой тариф на газ, кроме одной компании, которая не сделала это до сих пор. Какие в Украине действуют летние тарифы на 2021 – 2022 годы и какой газопоставщик снизил его в мае, рассказываем далее.
Годовые тарифы газопоставщиков
Годовые тарифы газопоставщиков колеблются от 7,80 гривны до 13,50 гривны за кубометр газа и начале действовать для украинцев с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.
Стоит ознакомится Годовой тариф на газ: можно ли не заключать договор и что будет с субсидиейНапомним! Цены газопоставщики указали без учета стоимости доставки: за распределение топлива люди платят операторам газораспределительных сетей (облгазам) отдельно согласно действующим тарифам на доставку газа.
Самые низкие цены годового тарифа
Согласно с опубликованным годовыми тарифами, самый низкий составляет 7,80 гривны за кубометр газа, который предлагает только один поставщик, следующее самое низкое предложение – тариф от луцкого поставщика.
- 7,80 гривны за кубометр – "АГРОСИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ";
- 7,88 гривны за кубометр – ГП "Эвода трейд" КП "Луцкводоканал",
- 7,89 гривны за кубометр – ООО "Черкассыгаз сбыт" и ООО "Уманьгаз сбыт",
- 7,96 гривны за кубометр – "Нафтогаз Украины",
- 7,98 гривны за кубометр – ООО "Волиньэлектросбыт" и ООО "Закарпатье Энергосбыт".
Самые высокие цены годового тарифа
Самую высокую цену тарифа в 13,50 гривны за кубометр газа предложили три газопоставщика.
- 13,50 гривны за кубометр – ООО "Херсонская областная энергоснабжающая компания", ООО "Житомирская областная энергоснабжающая компания", ООО "Черновецкая областная энергоснабжающая компания".
- 12,90 гривны за кубометр – ООО "Азовгаз";
- 12,58 гривны за кубометр – ООО "Маргаз";
- 11,99 гривны за кубометр – ООО "Стрийнафтогаз";
- 11,22 гривны за кубометр – ООО "ТАС энергия страны".
Кто снизил годовой тариф
Газопоставляющая компания "Тернопольоблгаз" снизила 7 апреля 2021 года годовую цену на газ на 9 копеек. Сначала компания установила цену в 9,89 гривны за кубометр газа, а сейчас она составляет 8,99 гривны.
Также правительство ранее сообщал о том, что газоснабжающие компании могут изменять стоимость годового тарифа, однако лишь уменьшая ее. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что летом тарифы будут ниже. Это связано с тем, что летом цена на газ на европейских хабах может традиционно начать снижаться и у украинских компаний появится больше возможностей для снижения цены.
Кто до сих пор не обнародовал годовой тариф
Компания "КиивГазЕнерджи" пока не обнародовала свое годовое предложение и месячную цену газа на июнь. Теперь ее ждет проверка и санкции от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), сообщает "ГазПравда".
Что предполагает годовой тариф на газ
- Годовой тариф предусматривает фиксированную единую цену на газ в течение года.
- Во время действия летнего тарифа поставщик не имеет права повышать тариф.
- Правительством предполагается, что с помощью годовых тарифов потребители смогут избежать резких скачков цены зимой, во время отопительного сезона.
- Согласно решению регулятора, летние цены на газ еще могут меняться, но только в сторону снижения.
- Украинцы могут изменить годовой тарифный план на любой другой, так же – как можно изменить самого поставщика.
- Годовые предложения не предусматривают никаких подписок. Клиенты, как и раньше, должны платить только за потребленный объем газа по фиксированной цене до 25 числа каждого месяца.