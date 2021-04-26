Согласно постановлением НКРЕКП газоснабжающие компании должны были обнародовать свои годовые, фиксированные предложения до 25 апреля 2021 года. Теперь газопоставщики автоматически переведут своих клиентов на них, которые до сих пор пользовались месячными тарифными планами.

Годовые тарифы газопоставщиков

Годовые тарифы газопоставщиков колеблются от 7,88 гривны до 13,50 гривны за кубометр газа, которые будут действовать для украинцев с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года. Цена на газ для клиентов поставщика последней надежды (ППН) в мае составит 9,57 гривны за кубометр.

Актуально "Нафтогаз" назвал годовой тариф на газ

Напомним! Цены газопоставщики указали без учета стоимости доставки: за распределение топлива люди платят операторам газораспределительных сетей (облгазам) отдельно согласно действующим тарифам на доставку газа.

Самые низкие цены годового тарифа

Согласно опубликованным летним тарифам самый низкий составляет 7,88 гривны за кубометр газа, который предлагает только один луцкий поставщик.

7,88 гривны за кубометр – ГП "Эвода трейд" КП "Луцкводоканал",

7,89 гривны за кубометр – ООО "Черкассыгаз сбыт" и ООО "Уманьгаз сбыт",

7,96 гривны за кубометр – "Нафтогаз Украины",

7,98 гривны за кубометр – ООО "Волиньэлектросбыт" и ООО "Закарпатье Энергосбыт".

Около 17 региональных газопоставщиков установили цену в 7,99 гривны за кубометр.

Самые высокие цены годового тарифа

Самую высокую цену тарифа в 13,50 гривны за кубометр газа предложили три газопоставщика.

13,50 гривны за кубометр – ООО "Херсонская областная энергоснабжающая компания", ООО "Житомирская областная энергоснабжающая компания", ООО "Черновецкая областная энергоснабжающая компания".

12,90 гривны за кубометр – ООО "Азовгаз";

12,58 гривны за кубометр – ООО "Маргаз";

11,99 гривны за кубометр – ООО "Стрийнафтогаз";

11,22 гривны за кубометр – ООО "ТАС энергия страны".

Предложения остальных 23 компаний колеблются от 8,20 гривны до 11 гривен за кубометр.

Что предполагает годовой тариф на газ