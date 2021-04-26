Какой годовой тариф на газ ждет украинцев в 2021 – 2022 годах
Согласно постановлением НКРЕКП газоснабжающие компании должны были обнародовать свои годовые, фиксированные предложения до 25 апреля 2021 года. Теперь газопоставщики автоматически переведут своих клиентов на них, которые до сих пор пользовались месячными тарифными планами.
Источник:ГазПравда
Годовые тарифы газопоставщиков
Годовые тарифы газопоставщиков колеблются от 7,88 гривны до 13,50 гривны за кубометр газа, которые будут действовать для украинцев с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года. Цена на газ для клиентов поставщика последней надежды (ППН) в мае составит 9,57 гривны за кубометр.
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Самые низкие цены годового тарифа
Согласно опубликованным летним тарифам самый низкий составляет 7,88 гривны за кубометр газа, который предлагает только один луцкий поставщик.
- 7,88 гривны за кубометр – ГП "Эвода трейд" КП "Луцкводоканал",
- 7,89 гривны за кубометр – ООО "Черкассыгаз сбыт" и ООО "Уманьгаз сбыт",
- 7,96 гривны за кубометр – "Нафтогаз Украины",
- 7,98 гривны за кубометр – ООО "Волиньэлектросбыт" и ООО "Закарпатье Энергосбыт".
Самые высокие цены годового тарифа
Самую высокую цену тарифа в 13,50 гривны за кубометр газа предложили три газопоставщика.
- 13,50 гривны за кубометр – ООО "Херсонская областная энергоснабжающая компания", ООО "Житомирская областная энергоснабжающая компания", ООО "Черновецкая областная энергоснабжающая компания".
- 12,90 гривны за кубометр – ООО "Азовгаз";
- 12,58 гривны за кубометр – ООО "Маргаз";
- 11,99 гривны за кубометр – ООО "Стрийнафтогаз";
- 11,22 гривны за кубометр – ООО "ТАС энергия страны".
Что предполагает годовой тариф на газ
- Годовой тариф предусматривает фиксированную единую цену на газ в течение года.
- Во время действия летнего тарифа поставщик не имеет права повышать тариф.
- Правительством предполагается, что с помощью годовых тарифов потребители смогут избежать резких скачков цены зимой, во время отопительного сезона.
- Согласно решению регулятора, летние цены на газ еще могут меняться, но только в сторону снижения.
- Украинцы могут изменить годовой тарифный план на любой другой, так же – как можно изменить самого поставщика.
- Годовые предложения не предусматривают никаких подписок. Клиенты, как и раньше, должны платить только за потребленный объем газа по фиксированной цене до 25 числа каждого месяца.
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