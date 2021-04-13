С 1 мая 2021 года в Украине заработает годовой тариф, в связи с чем газоснабжающие компании должны зафиксировать годовые цены на голубое топливо без права поднимать ее. Регулятор уже сообщил, что годовой тариф никаким образом не повлияет на субсидии украинцев.

Что будет с субсидиями

Все субсидии и льготы на оплату коммунальных услуг украинцев, в том числе и газа, останутся монетизируемыми. Самая большая газопоставляющая компания в Украине "Нафтогаз" заверила, что никаких изменений в отношении субсидий население не ждет.

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Те кто получают субсидии и социальные выплаты и в дальнейшем их будут получать, даже если изменят газопоставщика. Напомним, что в рамках годового тарифа потребители могут сами выбрать поставщика голубого топлива, беря во внимание то, чей тариф для них будет более приемлемым.

Упрощение процедуры в связи с карантином

Также украинцам, которые получают субсидии не нужно будет предоставлять дополнительные справки, и посещать органы социальной защиты в связи с карантином и отлаженным обменом информации соцзащиты и газовиков. В "Нафтогазе" отметили, что в настоящее время информацией о клиентах ежемесячно обменивается исключительно поставщик с управлением соцзащиты населения.

Мы заинтересованы в том, чтобы человеку насчитали субсидию, чтобы он ею заплатила за газ,

– добавили в "Нафтогазе".

Что известно о годовом тарифе

НКРЕКП 7 апреля одобрил постановление о годовой цену на газ для населения.

Компании, которые намерены поставлять газ бытовым потребителям, должны до 25 апреля обнародовать годовую цену тарифа на газ.

Увеличивать стоимость голубого топлива газопоставщики не смогут в течение года.

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