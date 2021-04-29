Что было с тарифами до 1 мая 2021 года

Перейти на годовые газовые тарифы, зафиксировав цену на 12 месяцев, в украинцев появилась уже давно, однако только некоторые воспользовались ею. Уже год каждый потребитель в Украине получил возможность выбирать поставщика, исходя из самых выгодных тарифов.

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Напомним, что 1 марта 2021 года в НКРЕКП рассказали, что лишь немного больше, чем 600 тысяч потребителей воспользовались возможностью и сменили поставщика.

"Тарифные протесты" 2021 года

В Европе зимой 2020 – 2021 года цена на газ составила от 7 до 10 гривен за кубометр из-за значительных похолоданий. Поднятие цен в Европе ощутили на себе и украинцы.

С 1 января 2021 года в Украине значительно выросли цены на газ для населения. В результате суммы в коммунальных платежках были немалые. К тому же с 2020 года за поставки нужно платить отдельно, ведь это стали отдельные услуги.

Из-за этого в ряде городов состоялись протесты, поскольку население требовало от властей вернуть старые тарифы.

18 января 2021 правительство установило предельную цену на газ 6,99 гривны за кубометр с 1 февраля по 31 марта 2021 года.

Однако подобное решение правительства вызвало удивление со стороны МВФ, поскольку одним из условий предоставления траншей является свободный газовый рынок. Именно поэтому было принято решение ввести годовые тарифы, чтобы предостеречь население от заоблачных цен на газ зимой.

Как с 1 мая 2021 года будут платить украинцы за газ

Для населения фактически ничего не изменится. Оно по-прежнему должно будет платить согласно счетчикам за потребленный газ до 25 числа каждого месяца за предыдущий. На годовые тарифы украинцев переведут автоматически с 1 мая 2021 года.

Напомним, что согласно с постановлением НКРЕКП, газоснабжающие компании 25 апреля 2021 года уже обнародовали свое летнее предложение. То есть, цена для украинцев на газ с 1 мая зафиксируется в год (с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года).

Изменится ли тариф для тех, кто заключил годовой тариф в 2020 году

Тарифы для тех украинцев, которые заключили годовые контракты с поставщиками в предыдущем 2020 году ничего не изменится. Они будут платить за газ с 1 мая по старой цене, а когда действие контракта закончится, то их автоматически переведут на предложение которое объявили поставщики 25 апреля.

Возможно ли уменьшение тарифа

Важным аспектом является тот момент, что поставщики не смогут увеличивать тарифы в течение 12 месяцев, пока будет действовать заключенный договор, но могут их уменьшить. Следовательно, правительство прогнозирует, что летом тарифы будут ниже. Это связано с тем, что летом цена на газ на европейских хабах может традиционно начать снижаться и у украинских компаний появится больше возможностей для снижения цены.

Можно ли отказаться от годового тарифа

Украинцы могут отказаться от заключения годового тарифа и остаться потребителем месячных тарифов. Также контракт еще может быть квартальным и полугодовым. Обратите внимание, что газоснабжающая компания может отказать потребителю в возврате к годовому тарифу, однако не обязана.

На что обратить внимание

Выбирая между различными вариантами коммерческого контракта (месячный, годовой, полугодовой, квартальный) следует помнить, что обычно в Украине летом тарифы значительно ниже, чем зимой. К примеру в летнее время года стоимость одного кубометра газа может быть около 4 гривен, в то время, как в холодное время цена может достигать 7 – 13 гривен.

Как перейти на коммерческий контракт

Чтобы отказаться от годового тарифа, на который украинцев переведут автоматически с 1 мая 2021 года, можно воспользоваться несколькими вариантами от привычного всем письма до телефонного звонка или с помощью сети интернет. Отметим, что для изменения тарифа у бывшего поставщика новых документов не нужно (к примеру, был летний, а вы хотите изменить в месячный, в таком случае дополнительных документов не нужно).

В какой форме можно отказаться от годового тарифа:

прислать бумажное письмо на юридический адрес поставщика,

направить письмо на электронный адрес поставщика,

оформить соответствующую заявку на сайте поставщика,

позвонить в call-центр поставщика,

воспользоваться чат-ботом,

воспользоваться мобильным приложением.

Срок поступления заявки потребителя: газоснабжающая компания к которой вы обратились должна в 15 дневный срок подтвердить получение заявки.

Переход на новый тариф: газоснабжающая компания, потребителем которой вы являетесь, в случае перехода на другой контракт (тарифный план) должна сообщить вам об этом не позднее чем через 3 рабочих дня.

Изменение условий контракта поставщиком

Стоит отметить, что поставщик может изменить условия любого коммерческого контракта (месячный, годовой, полугодовой, квартальный), но обязан известить и проинформировать своих потребителей не позднее чем за 30 дней до изменения. Однако, изменение цены газа еще не означает изменения условий коммерческого контракта.

Как сообщат потребителя:

в личном кабинете на сайте газоснабжающей компании,

в квитанции для оплаты за газ (обратите внимание, шрифт будет такой же, как и сумма для оплаты).

Или помнется то для льготников и субсидиантов

С переходом на летний тариф для субсидиантов ничего не изменится. Для того, что не потерять субсидию прежнему нужно будет платить за газ до 25 числа каждого месяца за предыдущий. Платить украинцы за газ будут согласно счетчику, как это было раньше, передавая его показатели облгазам.

Способы передачи показателей газового счетчика

по телефону;

в мобильном приложении или чат-боте;

путем указания показаний в оплаченном счете (квитанции абонентской книжки);

на электронный адрес.

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Смена поставщика

Также каждый может сменить поставщика газа и это не никак повлияет на субсидию или льготы, которыми пользуется украинец. Для этого никуда ходить не нужно, поскольку газоснабжающая компания сама предоставит всю информацию органам социальной защиты. Такая процедура связана с карантинными ограничениями.

В случае, если газоснабженца, с которым украинец заключил годовой тариф, лишат лицензии, или он обанкротится, то всех его потребителей автоматически подключат к поставщику последней надежды (ПОН).

Поставщик последней надежды

В Украине поставщиком последней надежды является компания "Нафтогаз Украина". Цена годового тарифа для потребителей "Нафтогаз Украина" составляет 7,96 гривны. Однако, это цена без учета стоимости распределения газа – доставки.

Тарифы на газ

Средняя стоимость газа за один кубометр в Украине сейчас составляет 9 гривен, исходя из тарифов, которые объявили газоснабжающие компании.

Майские тарифы 2021 год

Самый низкий ценник на голубое топливо, среди компаний, которые обнародовали месячное предложение на газ, установил "Луцкводоканал" – 7,88 гривны за кубометр, однако это на 1 гривну больше, чем в апреле (6,88 гривны за кубометр – апрельская цена). Самым высоким оказалась предложение от "ТАС энергия страны" – 11,22 гривны за кубометр.

Годовой тариф на 2021 – 2022 годов

Годовые тарифы газоснабженцев колеблются от 7,88 гривны до 13,50 гривны за кубометр газа, которые будут действовать для украинцев из 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года. Цена на газ для клиентов ПОН в мае составит 9,57 гривны за кубометр.

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